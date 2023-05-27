На Украине в прошлом году выросло число миллионеров

На Украине число богачей выросло, а страна беднеет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оказывается, пишущие про рост бедности на Украине просто клевещут на Зеленского. Все эти данные, что до четверти населения Незалежной опустились в своей жизни ниже уровня бедности, которые озвучивают различные международные структуры. – это все враки, уважаемые читатели. Жизнь на Украине хорошеет день ото дня, население богатеет и скоро станет жировать. Во всяком случае, такие выводы можно сделать из опубликованных главой комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым данных.

- Количество официальных миллионеров в 2022 году увеличилось с 8 177 до 9 511, - написал он в своем Telegram-канале. Правда, оговорился, что, мол, это вовсе не свидетельствует о повышении реальных доходов украинцев. Но це ему явно напели враги. Как же это может быть, что количество миллионеров в Незалежной прибыло аж на 15% с хвостиком, а жизнь не стала ни лучше, ни веселее. Не может такого быть.

Увы и ах, оказывается, может. И перемога тут же превращается в зраду. Потому что, как рассказал дальше Гетманцев, это просто увеличилось число украинцев, которые подали свои декларации о доходах за год. Да и если подумать, какие-то 9 с половиной тысяч человек, имеющих доход за год в размере миллиона гривен и больше - это очень и очень немного. Это ведь всего лишь зарплата в размере чуть более 2-х тысяч долларов в месяц. Причем, что называется "грязными".

В реальности же количество налоговых деклараций в прошлом году сократилось до 170 тысяч, на почти 80 тысяч штук, а задекларированный доход сократился по сравнению с 2021-м в прошлом году со 140 млрд. гривен до 114 миллиардов. Всего на Украине было собрано подоходного налога с физических лиц в прошлом году аж 148 млрд. гривен (примерно 300 млрд. рублей). А вот в "нищей", как считают в Незалежной, России в 2022-м сборы подоходного налога с физлиц составили свыше 3,6 триллиона рублей. Более, чем в 10 раз больше. А если еще учесть, что ставка НДФЛ в России составляет 13% для резидентов, а на Украине 18%, то для самостийников картинка получается совсем не радостная.

Наверное, именно для того, чтобы для украинцев, ставших жить богаче, жизнь перестала казаться таким уж медом, Киев поднимает единый тариф для всех бытовых потребителей уже с 1-го июня ровно в 2 раза – до 2,88 грн/кВт-ч.

Ибо не жили богато, нечего и начинать. Хватит и того, что стало веселее.