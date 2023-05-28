Военная спецоперация на Украине 28 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

Военная спецоперация на Украине 27 мая 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 мая 2023 года.

Российские военнослужщие взяли в плен две группы военных ВСУ в Донбассе в районе поселка Белогоровка.

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал угрозы Киева в адрес российского президента Владимира Путина. По словам министра иностранных дел, Украина является террористическим государством.

Минобороны России заявило, что российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили две крылатые ракеты Storm Shadow ВСУ. Также перехвачены 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две ракеты HARM.

Вооруженные силы России уничтожили несколько складов боеприпасов украинской армии, сообщил Игорь Конашенков.

Он уточнил, что российскими войсками были поражен склад со снарядами 92 механизированной бригады ВСУ в ЛНР, а также два склада боеприпасов 79 десантно-штурмовой и 128 горно-штурмовой бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области.

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ. Отмечалось, что ранее в регионе, а также в Сумской и Полтавской областях прозвучали сигналы воздушной тревоги.