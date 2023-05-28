Последние новости о ситуации вокруг Украины на 28 мая 2023 года: как Украину готовят к «плохому сценарию» и почему у Киева нет права на ошибку

Штурм Артемовска закончился несколько дней назад, а на Украине все спорят: чей город? Фото: REUTERS

БАХМУТ ЧЕЙ?

Нешуточные споры разыгрались в Киеве по поводу Артемовска (Бахмута). Минобороны Украины до сих пор уверяет незалежных самостийников, что ВСУ еще обороняют какие-то кварталы в городе. Неожиданно в эфире 5-го канала появился экс-генпрокурор Юрий Луценко, который сейчас находится в рядах ВСУ, и испортил Зеленскому и его команде всю "малину".

- Штурм закончен. Бахмут находится во вражеских руках, – заявил Луценко в телеэфире и заявил, что, по его мнению, дальнейшая оборона города уже не имеет смысла. - Бахмут на сегодняшний день как город не существует. Пребывание наших подразделений в отдельных кварталах Бахмута, как это было еще месяц назад, диктовалось необходимостью подготовить вторую линию обороны. Сейчас такой необходимости нет. Теперь линия соприкосновения проходит в нескольких километрах от Бахмута.

Правда, уже после Луценко вновь выступила замминистра обороны Ганна Маляр и еще раз на голубом глазу подтвердила, что ВСУ по-прежнему удерживают несколько кварталов на окраине в районе "Самолета".

По всей видимости, после вопроса "Крым чей?" пора задавать на Украине второй тестовый вопрос: "Бахмут чей?"

ВЕНГРИИ ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАТЬ В ЕВРОСОЮЗЕ

Европарламент намерен запретить Венгрии председательствовать в ЕС. Напомним, Будапешт должен по регламенту председательствовать в Совете министров Евросоюза в течение шести месяцев с июля 2024 года, но особая позиция Венгрии по антироссийским санкциям вызывает многочисленные нарекания в адрес Венгрии. Депутаты Европарламента упрекают Венгрию в нарушениях законодательства ЕС и хотят на этом основании блокировать ее грядущее председательство. Более того, "демократические" евродепутаты хотят, вообще, лишить Венгрию права голоса в ЕС.

Примечательно, что кроме Венгрии, как пишет издание Politico, новые санкции против России блокирует еще одна страна-член ЕС – Греция. Дело в том, что Киев составил список частных компаний, которые он считает "спонсорами войны" (на деле выступающих всего лишь за продолжение работы с Россией), в который входит компании из этих двух стран. И Венгрия с Грецией хотят, чтобы некоторые из таких компаний были исключены из этого списка.

Натуральный торг в стиле "утром деньги – вечером стулья". Дело Остапа Бендера живет и побеждает.

ЗА США ТРЕВОЖНО

Международный Валютный Фонд выпустил обзор по перспективам экономики США, в котором не скрывает своей тревоги.

Что вызывает главные тревоги МВФ в отношении США:

– недавние крахи банков могут оказаться лишь прелюдией к более серьезным проблемам финансовой стабильности в США;

– сохранение ФРС высоких процентных ставок может привести к большим сложностям в банковской системе и небанковских организациях США;

– ужесточение финансовых условий спровоцирует рост банкротств в США и ухудшение качества выданных кредитов;

– экономика США может резко замедлиться в 2024 году, создавая рецессию.

Это они еще риски, которые могут вызвать своими выходками Байден и Харрис, не учитывали.

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА И ВСЕГДА

Секретарь СНБО Данилов рассказал "Би-би-си", что украинское контрнаступление может начаться "завтра, послезавтра или через неделю". В общем, в любой момент, хоть в следующем веке. А все потому, что "у Украины нет права на ошибку, потому что это историческая возможность, которую нельзя упустить".

- Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы я назвал даты начала тех или иных событий. Так нельзя, - объяснил Данилов ситуацию британским журналистам. - Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку.

В том, что Украина начнет свое наступление, сомнений нет. И оно явно произойдет до начала саммита НАТО в июле в Вильнюсе, куда Зеленский должен приехать с уже конкретными результатами. Можно и после дождичка в четверг, но дождик украинским военным точно не нужен.

ПОКА БОГ НЕ ВИДИТ

В своих гонениях на каноническую Украинскую православную церковь власти на Украине не стесняются откровенного мухлежа. Так, например, администрация Хмельницкой области изменила результаты голосования прихожан УПЦ и перевела общину в раскольническую ПЦУ, пойдя на прямой подлог.

194 человека из Свято-Вознесенского храма села Зиньков и настоятель проголосовали за единство с УПЦ, но администрация использовала результаты другого голосования, где приняли участие всего 86 человек.

За карточным столом за такое не грех и канделябром по морде, но эти не стыдятся грешить и непосредственно перед Богом. Поскольку в их понимании, он, мол, все стерпит.

РЕКОРДСМЕНЫ-НЕВОЗВРАЩЕНЦЫ

Министерство спорта Украины опубликовало список спортсменов, которые, получив разрешение на пересечение границы, убыли в другие страны на проводимые там соревнования, но не вернулись из-за границы. Таковых нашлось аж 236 человек.

В перечне есть довольно известные футболисты, хоккеисты и баскетболисты, в частности, бывший полузащитник сборной Украины Артем Громов и бывший игрок "Динамо" и "Шахтера" Владислав Кулач, баскетболисты Андрей Кожемякин и Александр Кобец, игроки украинской сборной по хоккею, игравшие на недавнем ЧМ: Дмитрий Нименко, Филипп Пангелов-Юлдашев, Евгений Фадеев.

При этом, наличие в списке только мужских имен и фамилий (трансгендеры в товарных количествах до украинского спорта еще не добрались) совершенно однозначно позволяет трактовать причины такого рекордного невозвращения украинских спортсменов - не хотят хлопцы в окопы, погибать за Зеленского.

ДАЕШЬ РЕЦЕССИЮ!

Экономика ФРГ, как следует из отчета Федерального статистического ведомства, где указано, что ВВП Германии сокращался на протяжении двух кварталов подряд, официально вошла в рецессию.

- В результате немецкая экономика зафиксировала два квартала с негативным результатом подряд и, согласно действующей терминологии, вошла в рецессию, - говорится в сообщении ведомства. В четвертом квартале 2022 года ВВП Германии сократился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,5 процента.

Примечательно, что большинство населения в Германии, судя по опросам, продолжают выступать за санкции в отношении РФ, хотя считают, что они наносят больше ущерба немецкой экономике, чем российской.

Согласно опросу Института немецкой экономики, как сообщило Deutsche Welle, более 70% жителей Германии по-прежнему поддерживают санкции в отношении РФ, а 72% уверены, что санкции де-факто наносят больший ущерб экономике ФРГ, чем российской.

Вперед, к новым антирекордам! А мы с вами тут баранов до сих пор считаем символом упертости.

СКОЛЬКО НАДО ДЛЯ СЧАСТЬЯ

Как сообщило Минобороны Украины в заблокированной в РФ соцсети Twitter, для полного освобождения территории от войск РФ Украине необходимо 48 американских истребителей F16.

- Четыре эскадрильи F16 (48 самолетов) именно то, что нужно для освобождения нашей страны от агрессора, - дословно сказано в сообщении. Напомним, что ранее начальник Объединенного Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли объяснял, что небольшое количество самолетов не изменит картину, поскольку "у русских есть тысячи истребителей четвертого и пятого поколений". А передачу и поддержку десяти самолётов F-16 он оценивал в два миллиарда долларов. Таким образом, ожидаемое Украиной количество истребителей может обойтись в десять миллиардов долларов. А кому – США или Украине – и спрашивать излишне.

Бессмертные строки сами всплыли в нашей памяти:

– Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? – спросил Остап. – Только подсчитайте все. – Сто рублей, – ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой. – Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.

Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей, и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.

А СЛУЧАИ РАЗНЫЕ БЫВАЮТ

Глава Генштаба ВС Чехии генерал Карел Ржехка в интервью Bild заявил, что сейчас никто не может предсказать, чем закончится контрнаступление ВСУ, и призвал готовиться к "плохому (для Украины) сценарию".

Ржехка призвал западных политиков не строить воздушных замков на песке, а готовить общество в своих странах к тому, что боевые действия могут растянуться на годы и коснутся не только оборонной, но и, например, экономической сферы.

- Не менее важна наша готовность поддерживать Украину и на других фронтах: морально, дипломатически, финансово и в прочих сферах, таких как образование, культура, строительство и другие, — пояснил генерал.

Ну чем не поручик Ржевский из анекдота, который, собираясь на бал, пшикает себя одеколоном и "на всякий случай орошает свои лосины спереди ниже пояса". А потом, на секунду задумавшись, произносит: "А случаи разные бывают-с", - и орошает лосины примерно там же, но со стороны спины.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Лидер оппозиционной парламентской партии ЮАР "Борцы за экономическую свободу" Джулиус Малема в интервью британскому журналисту заявил: "Южная Африка — союзник России. Но если я приду к власти, то пойду ещё дальше и буду поставлять оружие России".

- Госдолг США в прошлом году достиг рекорда в $31,42 трлн и превысил российский ($294,8 млрд) в 107 раз.

- Эротический онлайн-сервис OnlyFans за год увеличил выплаты в украинский бюджет в два с половиной раза и направил в бюджет в прошлом году 620 тысяч долларов налогов.

- Горсовет Одессы намерен переименовать площадь Льва Толстого и хочет назвать ее в честь классика еврейской литературы Менделя Мойхер-Сфроима. Это вам не Лев Толстой.

- Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, Япония передала Украине 100 военных транспортных средств, в том числе грузовики и внедорожники.

- Польша готовится запретить движение через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами.

- Москва до 1-го июня высылает более 300 немецких государственных служащих, в том числе дипломатов и сотрудников учебных заведений.

- Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, которому исполнилось сто лет, заявил в интервью The Wall Street Journal, что "предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к этой войне".

- В Черниговской области местные власти отправили под списание в библиотеках 390 тысяч книг на русском языке, в том числе произведения Пушкина, Чехова, Толстого, Достоевского и Есенина.