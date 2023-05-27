На Каннском кинофестивале победил фильм «Анатомия падения»

В историю с «Золотой пальмовой ветвью» вошла француженка Жюстин Трие, снявшая «Анатомию падения». Фото: REUTERS

Итак, в историю с «Золотой пальмовой ветвью» вошла француженка Жюстин Трие, снявшая «Анатомию падения». Это история о супружеской паре, которая живет с сыном в горной местности. Однажды мужа находят мертвым, и обвинение предъявляют жене. Год спустя сын (он слепой) посещает процесс над матерью, где всесторонне изучается история ее брака… 44-летняя Трие в кино - не новичок, но фильмография у нее достаточно скромная, «Анатомия падения» всего лишь четвертый ее фильм, и предыдущие три сенсациями не становились.

Команда кинематографистов, снявшая "Анатомию падения" Фото: REUTERS

Второй по значению приз, Гран-при - у «Зоны интересов» Джонатана Глейзера. Снят он по роману Мартина Эмиса (по иронии судьбы, знаменитый британский писатель скончался 19 мая, аккурат в день каннской премьеры фильма). А речь в нем идет о милой буржуазной семье, живущей совершенно идиллической жизнью. Один нюанс: на дворе 40-е годы, рядом с домом - концлагерь Освенцим, а глава семьи, Рудольф Хёсс - его комендант. Кино, конечно, об обыденности и банальности зла.

Джонатан Глейзер Фото: REUTERS

Третий, «бронзовый», Приз жюри - у «Опавших листьев». Эта трагикомедия финского мэтра Аки Каурисмяки - нежданная четвертая часть того, что изначально, в 80-е и 90-е годы, планировалось как «трилогия о пролетариате» (туда входили «Тени в раю», «Ариэль» и «Девушка со спичечной фабрики»). Название позаимствовано из классической французской песни, которую пел Ив Монтан. А герои - простые люди: Анна работает в супермаркете, а еще сортирует мусор, Холаппа - рабочий и алкоголик. Однажды ночью они встречаются в Хельсинки, и, кажется, могут быть счастливы вместе, но им судьба подстраивает козни. И все равно, Каурисмяки снял хоть и печальное, тревожное, но глубоко человечное кино (как у него обычно и бывает). Кстати, в рейтинге критиков, который на каждом Каннском кинофестивале составляет издание Screen Daily, именно «Опавшие листья» был назван лучшим фильмом: у него по совокупности оценок 3,2 балла из 4 возможных. (А второе место с 3 баллами делят «Анатомия падения» и фильм Тодда Хэйнза «Май, декабрь», не получивший ничего).

Аки Каурисмяки Фото: REUTERS

Лучший актер - Кодзи Якусё, сыгравший в «Идеальных днях». Эту картину классик немецкого кино Вим Вендерс снял в Японии, а герой - уборщик туалетов в Токио. Профессия не самая престижная, мягко говоря, но он всем вроде бы доволен - в свободное время читает книги, слушает музыку… А дальше, как сообщается в официальном синопсисе, «серия неожиданных встреч постепенно раскрывает детали его прошлого. Глубоко трогательное и поэтическое раздумье о том, как найти красоту в окружающей нас повседневной жизни».

Кодзи Якусё Фото: REUTERS

Лучшей актрисой назвали Мерве Диздар из фильма «О сухих травах» - как всегда у Нури Бильге Джейлана, мучительно длинного и печального. Он о молодом учителе рисования, который уже несколько лет работает в захолустном городке в Анатолии. Мечтает уехать в Стамбул, но, кажется, это невозможно. Им овладевают тоска и злоба, а тут еще на него вот-вот обрушатся обвинения в харассменте по отношению к ученице… Но благодаря одной женщине, как раз-таки и сыгранной Диздар, кое-что переменится.

Мерве Диздар Фото: REUTERS

Лучшим режиссером стал почти всю жизнь живущий во Франции вьетнамец Чан Ань Хунг. Прототипом героя изысканно снятого фильма «Страсть Додена Буффана» послужил легендарный гурман Жан-Антельм Брийя-Саварен. Для обжоры Буффана (Бенуа Мажимель) вот уже двадцать лет готовит еду Евгения (Жюльетт Бинош), непревзойденный повар. Они оба - чревоугодники, готовы часами говорить о еде, и это - сильнее страсти, больше, чем любовь.

Чан Ань Хунг. Фото: REUTERS

Приз за сценарий - у японца Сакамото Юдзи. Действие фильма «Монстр», снятого Хирокадзу Корээдой, разворачивается в идиллическом городке; среди героев - мать-одиночка, которая очень любит своего сына, школьный учитель и собственно школьники. Однажды в школе происходит драка - вроде бы обычная потасовка; но за нею следует череда событий, которые разрушат идиллию.