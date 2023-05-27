Герой спецоперации «Z» прапорщик Магамедов бъет врага точно на упреждение

Прапорщик Мухаммед Магамедов и гвардии прапорщик Денис Шишов Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет. Мы русские, мы все одолеем», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще о тактике: «Скорость нужна, а поспешность вредна».

ВЫНЕС ИЗ-ПОД ОГНЯ ПЯТЬ СОСЛУЖИВЦЕВ

Гвардии прапорщик Денис Шишов

«В ходе специальной военной операции фельдшер противотанкового дивизиона гвардии прапорщик Денис Шишов самоотверженно оказывал медицинскую помощь раненым бойцам и командирам, а также местному населению. Действуя в составе подразделения, Денис участвовал в прикрытии группы российских мотострелков при освобождении одного из населенных пунктов от украинских боевиков. В ходе боя с националистами, Денис, находясь под шквальным огнем противника, оценивая тяжести ранения, оказывал неотложную помощь прямо на поле боя и только потом эвакуировал раненых с поля боя в безопасное место и маскировал их. Шишов лично вынес из-под огня противника в безопасное место пять сослуживцев, которые получили тяжелые ранения и не могли самостоятельно передвигаться, и оказал им первую медицинскую помощь.

После боя гвардии прапорщик Денис Шишов, погрузив раненых на автомобиль, доставил их в полевой госпиталь, где им была оказана дальнейшая квалифицированная медицинская помощь.

БЪЕТ ВРАГА ТОЧНО НА УПРЕЖДЕНИЕ

Прапорщик Мухаммед Магамедов

«Мотострелковый взвод, в составе которого действовал наводчик-оператор боевой машины прапорщик Мухаммед Магамедов, выполнял задачу по освобождению населенного пункт от украинских неонацистов. В ходе успешного прорыва обороны противника подразделение Мухаммеда зашло в населенный пункт и закрепилось там. Продолжая вытеснять боевиков из поселка, Мухаммед, двигаясь по улицам, обнаружил хорошо замаскированную огневую точку противника и открыл по ней огонь из пушки БМП. В результате меткой стрельбы прапорщиком Магамедовым была уничтожена позиция пулемета противника. Продвигаясь далее вглубь населенного пункта, Мухаммед заметил расчет гранатомета националистов, который двигался в тыл российского подразделения. Не теряя ни секунды, прапорщик Магамедов открыл огонь по националистам, уничтожив расчет. Благодаря профессиональным и своевременным действиям прапорщика Мухаммеда Магамедова удалось избежать жертв среди личного состава, а также успешного выполнить боевую задачу по освобождению населенного пункта».