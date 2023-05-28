Марина Зудина и Павел Табаков встретились в филармонии

Марина Зудина с детьми - Павлом и Марией Табаковыми. Фото: фестиваль «Черешневый лес»

«Последний великий романтик», «гений фортепиано», «самый русский композитор XX века» - неудивительно, что послушать Рахманинова пришел столичный бомонд. Важно было и кто играет. За роялем - лауреат нескольких международных музыкальных конкурсов Николай Луганский. Один из самых востребованных современных российских пианистов, выступает на лучших сценах от Лондона до Токио, сотрудничает с крупнейшими симфоническими оркестрами. В зрительном зале: телеведущая Дарья Златопольская вместе с мужем продюсером Антоном Златопольским. Актриса Марина Зудина пришла со своими взрослыми детьми – Павлом Табаковым и Машей. Они стараются не пропустить знаковые культурные мероприятия. Были еще Алика Смехова, Юлия Бордовских, Камиль Ларин с женой Екатериной Андреевой, которая так свежо выглядит, как будто бы не жена, а дочка участника «Квартет И» . А Камиль - очень уставшим.

Для сольного концерта Николай Луганский выбрал «Музыкальные моменты», тринадцать прелюдий и еще несколько фортепианных произведений Рахманинова.

Камиль Ларин с женой Екатериной Андреевой. Фото: фестиваль «Черешневый лес»

«Музыкальные моменты» Рахманинов написал, когда ему было всего 23 года. Как он потом рассказывал, из-за денежных трудностей очень торопился, работал в спешке, чтобы получить гонорар. Тринадцать прелюдий появились в период творческого расцвета композитора. Соната № 2 — одно из сложнейших сочинений фортепианного репертуара, которое удается только пианистам-виртуозам, владеющих феноменальной техникой. Николай Луганский известен как выдающийся интерпретатор фортепианной музыки Рахманинова.

Сочинения композитора он играет с 9 лет. Они составляют значительную часть его репертуара.

«Фортепианная музыка Рахманинова —может быть и дуновением ветра, и течением реки. А самое главное, что в ней присутствуют самые сильные человеческие чувства: зарождение страсти, любовь, порой даже ненависть. Эти состояния, точно выражены в музыке Рахманинова», — говорит Луганский.