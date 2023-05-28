Оставшиеся без доходов Брежнева и Меладзе пытаются сдать свой дом в Подмосковье за 1,8 млн в месяц

Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вера Брежнева и Константин Меладзе весной прошлого года переехали в Италию. В Тоскане у супругов есть вилла неподалеку от озера Гарда. Лишившись доходов в России, продюсер и певица больше не живут на широкую ногу. Пара рассчитывала получить кругленькую сумму, продав свой подмосковный дом. Роскошный особняк в элитном поселке «Миллениум парк», что в Истринском районе Подмосковья, они выставили на продажу несколько месяцев назад. Вот только покупателя на дорогую недвижимость так и не нашлось.

Чтобы дом приносил хоть какие-то деньги, Брежнева и Меладзе решили сдать его в аренду. Об этом стало известно после выхода в эфир нового выпуска шоу «Телега Online». В нем пранкер Сорян напрямую позвонил агенту, который занимается сдачей жилья знаменитостей, и выяснил: Брежнева и Меладзе готовы пустить в свой дом жильцов за 1,8 миллиона рублей в месяц. Но если арендатор найдется быстро, супруги готовы сделать скидку и снизить цену – до полутора миллионов рублей в месяц.

После того, как продюсер и певица выставили подмосковный дом на продажу, в него потянулись толпы любопытствующих. Желающих посмотреть особняк звезд оказалось так много, что их агенту пришлось хорошо потрудиться. Правда, покупать дом никто не собирался: всем было прости интересно поглазеть, в какой обстановке жила экс-«ВИА Гра» и ее муж.

Сначала супруги пытались продать свой дом в Подмосковье, но желающих выложить такую сумму не нашлось. Фото: ЦИАН.

Недвижимость Брежневой и Меладзе действительно впечатляет. На первом этаже особняка находится огромная гостиная с панорамными окнами и камином. Там же расположены спальня, кухня-столовая и два санузла. На втором этаже — три спальни с гардеробными. На третьем этаже расположена мансарда.

До недавнего времени Меладзе и Брежнева жили на три страны: – Россию, Украину и Италию. Супруги работали в Москве, отдыхали в Италии и часто бывали на Украине. Меладзе приобрел в Киеве шикарные апартаменты площадью 206 квадратных метров, расположенные в элитном жилищном комплексе. В России Брежнева и Меладзе жили в своем особняке в «Миллениум Парке». Также у супругов есть дом у моря в Италии, в провинции Тоскана в коммуне Форте-деи-Марме. В 2015 году Вера и Константин сыграли там свадьбу – их расписал лично мэр города.

После начала спецоперации супруги окончательно перебрались за границу. Вера Брежнева решила больше не петь на русском языке и записывает песни на украинском, но ее карьера откровенно буксует.