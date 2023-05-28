Дочь Агутина и Варум накопила на квартиру в Америке, работая посудомойкой

Дочь Агутина и Варум Лиза. Фото: соцсети.

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина с детства живет в США, где ее воспитывали бабушка и дедушка – родители мамы. 24-летняя Елизавета – нетипичная звездная наследница: девушка почти не рассказывает о своей личной жизни, не хвастается славой родителей и сама зарабатывает себе на жизнь. Наследница артистов пошла по их стопам и тоже профессионально занимается музыкой. Лиза пишет песни и исполняет их в составе группы «Bruvvy band». Правда, особых доходов музыка ей пока не приносит. Поэтому дочь звездой пары вынуждена подрабатывать.

О своих успехах Елизавета предпочитает умалчивать. Зато о них с удовольствием рассказывает дедушка Николай Агутин – отец Леонида Агутина. Николай Петрович гордо объявил, что внучка купила себе квартиру в США. Лиза накопила на недвижимость, зарабатывая мытьем посуды. Агутин-старший признался, что очень гордится внучкой, которая добивается поставленных целей.

«Она уже заработала себе на квартиру, она уже в ней живет. Сама купила! Воображуля! Она посудомойкой работала. А что делать… Папа немного помог, сами понимаете, не без этого. Она еще та девочка - если цель имеет, то все! Лиза откладывала деньги. Но у нее даже и концерты платные бывают», - рассказал 88-летний Николай Петрович в шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Анжелика Варум гордится дочкой. Фото: соцсети.

Недавно Лиза рассталась с парнем, с которым встречалась около трех лет. Сейчас у нее новый молодой человек. Анжелика Варум и Леонид Агутин стараются не вмешиваться в жизнь дочери. Но все же присматривают за ней, хоть и на расстоянии. Так, Леонид пригрозил американскому бойфренду дочки расправой, в случае если он обидит Лизу.

«Я всем женихам говорю одно и тоже: „Если сделаешь плохо нашей дочери, я поломаю тебе ноги“. Все остальное мне неважно. Пусть живут. А мы будем помогать по мере возможности», - отмечает Агутин.

Анжелика Варум гордится, что дочка не гнушается никакой работы. Ранее певица рассказывала, что Лиза работала поваром – готовила обеды для семьи. Затем наследница Агутина и Варум устроилась курьером и развозила еду пожилым людям из заведений общепита.

- Пошла работать в семью, она хорошо готовит, - рассказывала Анжелика Варум о дочке в YouTube-шоу «А поговорить?». – Готовила им завтраки и обеды. Потом ей это надоело. И сейчас она старикам развозит еду. С парнем между концертами они так зарабатывают.

Елизавета окончила школу в США. Еще во время учебы она начала серьезно заниматься музыкой. Сейчас девушка выступает под псевдонимом Лиз Холлоуэй. Два года назад дочь Агутина и Варум получила американское гражданство.