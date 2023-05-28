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28 мая 2023 9:43

"С этим шапито пора кончать": Виктор Бут резко отреагировал на слова сенатора США Грэма об "убийстве русских"

Виктор Бут заявил, что Запад ведет войну на истребление русских
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Виктор Бут

Виктор Бут

Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Виктор Анатольевич, сегодня в топе новостей, все обсуждают заявление американского сенатора Линдси Грэм, который в гостях у Зеленского назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег.

- Вложением, как он сказал. Или - отдачей на те вложения, которые они сделали в режим Зеленского.

Громкое заявление американский сенатор Линдси Грэм сделал во время встречи с Владимиром Зеленским

Громкое заявление американский сенатор Линдси Грэм сделал во время встречи с Владимиром Зеленским

Фото: REUTERS

- Это если дословно - с английского.

- Ну, да, возврат на деньги, которые они вложили. Вы понимаете, Александр, что происходит? Надо понять эту реалию, что Запад ведет войну на наше с вами истребление.

И вот эта глобальная элита (а Линдси Грэм – один из ее, можно сказать, таких представителей или голос, который озвучивает ее политику) - говорит нам прямым текстом Что для них борьба с нами, с русскими, - это экзистенциальная проблема, и они ее хотят решить вот таким образом. Поэтому здесь очень важно…

- Что же?

- Надеюсь, что общество у нас консолидировано, все прекрасно понимают, что происходит.

Нужна операция по удалению не просто метастаз, которые разрослись по всему телу Украины, а именно - самой опухоли в головном мозге. То есть, необходимо провести (реализовать. - А.Г.) определенные меры (у нас много специалистов, которые могут эффективно это спланировать, я в этом не сомневаюсь), для того чтобы, во-первых, не было бы этого сатанинского центра, откуда выезжает передвижной цирк во главе с паном Зеленским, и «гастролирует» постоянно по Европе. И - куда приезжают другие деятели и артисты цирка - к нему туда, показывая, насколько они, видите ли, свободны в своих перемещениях.

Я думаю, пора показать, что еще раз поедете на Украину – обратно можете не вернуться.

Линдси Грэм (в центре) – один из представителей глобальной элиты

Линдси Грэм (в центре) – один из представителей глобальной элиты

Фото: REUTERS

- Зеленский, кстати, в свою очередь, выразил благодарность Грэму за «неколебимую позицию и вклад в усиление оборонных возможностей Украины».

- Ну, да, надо еще ему тоже «медаль» от всех погибших украинцев, и также от тех, которых теперь ведут на заклание ради элит Запада - как некую ритуальную жертву.

Поэтому, здесь решение может быть только одно. Мы должны добиться не просто полной денацификации и демилитаризации, но мы должны вернуть, в том числе, и Киево-Печерскую лавру. Это однозначно.

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