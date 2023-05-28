Тоска советского быта: чем запомнились работы самого известного и дорогого современного русского художника Ильи Кабакова

Илья Кабаков в мире современного искусства был настоящей легендой. Фото: ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов

Илья Кабаков в мире современного искусства был настоящей легендой. Самым «дорогим» из ныне живущих (теперь уже, увы, живших) на свете русских художников. А самым высоко оцененным из его произведений стал «Жук»: нарисованный на фанере жук с подписью из детского стишка: «Я в траве нашел жука. Черный жук, блестящий. Для коллекции моей самый подходящий. Вырывается мой жук, прыгает, стрекочет - он в коллекцию мою попадать не хочет». В чью-то коллекцию кабаковский «Жук» попал за $5,8 млн долларов.

Илья Кабаков. «Жук», 1982. Дерево, эмаль (226,5 х 148,5 см). Фото: Музей искусства Авангарда (МАГМА)

Илья Иосифович родился в Днепропетровске, в обычной семье (отец - слесарь, мать - бухгалтер). Во время войны попал в эвакуацию в Самарканд, и (очень удачно) туда же была эвакуирована крупная ленинградская художественная школа. В ней Кабаков и начал учиться, а потом продолжил обучение в Москве.

Илья и Эмилия Кабаковы, 2008 год. Фото: ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов

Появление детских стихов на «Жуке» тянет увязать с тем, что начинал Кабаков как иллюстратор детских книг. И не забрасывал это занятие, даже став видным концептуалистом. Книг были десятки, от Самуила Маршака до казахских сказок, от Шарля Перро до Ирины Пивоваровой: наверняка в детстве каждый рассматривал картинки великого художника, не подозревая, с кем имеет дело.

Илья Кабаков начинал как иллюстратор детских книг. Фото: издательство «Малыш»

В 60-е была оборудована мастерская на Сретенском бульваре, где Кабаков и его друзья занимались искусством, не имевшим ничего общего с официальным советским. Уже в 60-е ему и его товарищам удавалось выставляться за границей. Он прославился замечательными картинами и инсталляциями. Можно привести лишь несколько примеров его работ.

Илья и Эмилия Кабаковы. Инсталляция «Красный вагон» (1991/2008). Вид снаружи. Фото: Государственный Эрмитаж

Илья и Эмилия Кабаковы. Инсталляция «Красный вагон» (1991/2008). Вид изнутри. Фото: Государственный Эрмитаж

Например, в «Красном вагоне» Кабаков попытался воплотить этапы советской эры – эйфорическую революционную надежду на скорое счастье, сталинское обещание рая, который маячил перед глазами, но так и не воплотился, и брежневский период распада мечтаний. Это действительно вагон, только без колес. Войти в него через торжественный, парадный вход нельзя – он никуда не ведет. Чтобы попасть в вагон, где звучат ностальгические мелодии и висят идиллические картинки, придется пробираться через заднюю дверь, через груды строительного мусора, который никто никогда не уберет...

Илья и Эмилия Кабаковы. Инсталляция «Туалет». Фото: Музей современного искусства в Генте

Вообще, изображение тоски советского быта было одной из главных его тем. В «Туалете» обычная советская гостиная перетекала в ужасный грязный туалет. (Комментируя это, Кабаков говорил:» Жили мы в коммунальной квартире, и все ходили в один туалет… Господи! Как построить и сохранить стену между собой и другими, и чтобы «они», эти другие, только показывались над краем этой стены, но не прыгали ко мне сюда, вовнутрь отгороженного от них пространства?») «Человек, который улетел в космос из своей комнаты» выглядела как комната, в потолке которой была проделана огромная дыра: герою, кажется, удалось навсегда вырваться из советской тоски, словно Гагарину - улететь в звездное небо. При этом Кабаков настаивал, что диссидентом никогда не был.

Илья Кабаков. Инсталляция «Человек, улетевший в космос из своей комнаты» (1985). Фото: Государственный Эрмитаж

В 1989 году он уехал из СССР, стал гражданином США, получил множество премий на Западе. Но много раз возвращался в Россию, устраивая здесь свои выставки.

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