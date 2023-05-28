Минобороны России сообщило о ликвидации пункта дислокации иностранных наемников в Харьковской области

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение СВО. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков озвучил потери ВСУ за сутки на всей линии соприкосновения: на Купянском направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 65, на Донецком до 340, на Южно-Донецком и Запорожском свыше 100, на Херсонском до 10. Цифры стабильные с начала текущего года.

Кроме 545 наемников киевского режима наши воины ликвидировали за сутки две украинских диверсионно-разведывательные группы, склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны и так называемого «иностранного легиона» в районах населенных пунктов Зализный Мост Черниговской области и Жовтневое Харьковской области. Летчики и артиллеристы разбили склады боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, оперативно-тактической группы «Лиман» и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Также сожгли десятки танков, бронемашин, польскую самоходку «Krab» и станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Богодухов Харьковской области, поражены 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях и живая сила и военная техника в 156 районах.

Конашенков отметил боевую работу сил противовоздушной обороны, что за сутки перехватили три крылатые ракеты «Storm Shadow», шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре украинских беспилотника.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

429 - самолетов.

235 - вертолетов.

4357 - беспилотных летательных аппаратов.

424 - зенитных ракетных комплекса.

9322 - танка и других боевых бронированных машин.

1100 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4924 - орудия полевой артиллерии и минометов.

10506 - единиц специальной военной автомобильной техники.