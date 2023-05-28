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Политика28 мая 2023 13:53

Путин: для нас сейчас время самоопределения, борьбы за право быть самими собой

27 мая в Крыму, в бухте Капсель, открылась творческая академия «Меганом» (проект арт-кластера «Таврида»)
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин.

Фото: REUTERS

По этому поводу Владимир Путин записал к участникам церемонии видеообращение.

- На карте нашей страны появляется новая точка притяжения молодых талантов: архитекторов, музыкантов, дизайнеров, представителей других творческих профессий из всех регионов России, - заявил президент.

Глава страны отметил, что все мы с уважением относимся к наследию мировой культуры. Невозможно представить, чтобы у нас его «отменили».

- Глядя на то, что происходит в мире, мы всё отчетливее понимаем: нам не нужны ориентиры или стандарты, грубо навязанные извне, которые подавляют любую самобытность и оригинальность развития, - считает Владимир Владимирович.

- Для нас сейчас, по сути, время самоопределения, борьбы за право быть самими собой, - добавил он.

Президент поддержал творческий поиск молодых художников, архитекторов и музыкантов, но напомнил о «бережном, уважительном отношении к своим корням».

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