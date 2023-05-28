Рэпершу Асю Ализаде задержали в Стамбуле за пропаганду наркотиков

Офис главного общественного обвинителя Стамбула и Анатолии начал расследование в отношении Аси Ализаде, певицы азербайджанского происхождения. Фото: Кадр видео

27 мая крупная турецкая газета Milliyet опубликовала сообщение: «Офис главного общественного обвинителя Стамбула и Анатолии начал расследование в отношении Аси Ализаде, певицы азербайджанского происхождения. Она занимается в Турции рэп-музыкой. Ей вменяется в вину пропаганда употребления наркотиков в видеоклипах». В рамках расследования сотрудники отдела по борьбе с наркопреступлениями полиции Стамбула изучили клипы Аси Ализаде. Расследование показало, что Ализаде использовала фразы наподобие «как марихуана» в одном из своих клипов. После изучения материалов, команда полицейских задержала Ализаде, на чей арест был выписан ордер, в ее доме в Аташехире (город-спутник Стамбула. - Ред.)».

Там же, в статье - видео и фото: девушку выводят из ее дома. Так кто такая Ася Ализаде, и что с нею случилось?

Она действительно «азербайджанского происхождения», но выросла в Москве. В детстве увлеклась музыкой и начала выступать на концертах в школе. Потом полюбила рэп и хип-хоп, стала записывать видео и выкладывать «Вконтакте». Постепенно они становились все более популярны. Девушка выпустила совместную композицию с популярным исполнителем Big Baby Tape, который видел в ней большое будущее: он пророчил, что вскоре она станет российской Cardi B или Ники Минаж. Только что журнал Forbes включил ее в список самых перспективных россиян, которым еще не исполнилось 30.

Впрочем, на сто процентов российской исполнительницей Асю назвать уже нельзя. Она работала с американским звукозаписывающим лейблом, который прекратил с ней сотрудничество после начала СВО. И она переехала в Турцию. Ее родной язык - азербайджанский, поэтому ей не так сложно было освоить турецкий (они похожи). И в Турции девушка взорвала чарты.

Но пропаганда наркотиков в Турции строго запрещена. Недавно был арестован 28-летний популярный рэпер Ezhel, упоминавший запрещенные вещества в своих текстах. И вот, говорят о том, что Ализаде могут депортировать из страны.

Впрочем, ее приятель в соцсетях пишет, что речи о депортации пока нет, хотя сообщает, что Ализаде сейчас находится в иммиграционной администрации. И будет находиться там как минимум до понедельника, когда ситуация как-то и прояснится.