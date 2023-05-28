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Политика28 мая 2023 14:23

Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

Глава государства определил ряд важных задач для пограничников России
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Видеообращение Владимира Путина по случаю Дня пограничника появилось 28 мая на сайте Кремля.

Видеообращение Владимира Путина по случаю Дня пограничника появилось 28 мая на сайте Кремля.

Фото: Кадр видео

Видеообращение Владимира Путина по случаю Дня пограничника появилось 28 мая на сайте Кремля. Президент заявил, что нынешние пограничники унаследовали вековые традиции всех тех, кто стоял на рубежах родины в прошлом.

- Хочу поблагодарить вас за добросовестную службу и особо отметить всех пограничников, участвующих в специальной военной операции, сражающихся с неонацистами, - сказал глава страны.

Он выразил уверенность, что пограничники и впредь будут защищать «территориальную целостность России».

Владимир Владимирович отметил, что считает сейчас важным:

- Отдельная и очень значимая задача – надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий. При этом нужно обеспечить быстрое прохождение как военных, так и гражданских транспортных средств и грузов, в том числе продовольствия, гуманитарной помощи, строительных материалов, которые поступают в новые субъекты, - поручил российский лидер.

В конце он рассказал о необходимости плотно сотрудничать и с ФСБ, и с местными властями, чтобы максимально эффективно выполнять задачи на границах СВО.

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