Мария Захарова: Вашингтон давно вынашивает идею убивать русских

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировала русофобские слова американского сенатора Линдси Грэма.

В разговоре с Владимиром Зеленским сенатор Грэм цинично заявил: «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».

- Это действительно тренд у определенной части американской элиты. Вы думаете, что сенатор Грэм одинок в своей нацистской риторике? Что он уродское исключение? Ошибаетесь. Несколько месяцев назад в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом Джордж Буш (младший из династии американских президентов) ровно так и сказал, полагая, что общается с киевским режимом: «Ваша задача - убить как можно больше русских».

После того, как мы об этом заявили на брифинге в МИД, американская пропаганда начала отыгрывать назад. Мол, это такая российская дезинформация, потому что Буш сейчас не у власти и не влияет на политические решения.

Во-первых, это не так. Потому что Буш-младший - действующий представитель определенного политического сегмента, он выступает на конференциях, руководит политологическими симпозиумами. Во-вторых, он из клана людей, которые знают, о чем они говорят. И вот сейчас, теперь уже официально, американский сенатор произносит ровно такую же фразу.

Эта мысль циркулирует в американском истеблишменте устойчиво. Она не имеет отношения к американскому народу, который понятия не имеет, что его руководство несет вовне. Если бы вместо слова «русский» в этой речи стояли бы, например, «афроамериканцы» или «гватемальцы», вы можете себе представить дальнейшую судьбу сенатора Грэма?

Мы сохраняем спокойствие, но с нашей стороны будет соответствующая реакция. Мало того, мы используем это в качестве доказательной базы того, что такие же идеи они распространяли достаточно давно, прикрываясь различными словесными формулами. Многие нам не верили, когда мы говорили о нацизме, который вызревал на территории Украины при спонсорстве и идейном руководстве со стороны Запада. Нет, это так и есть.

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