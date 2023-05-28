Зеленский пошел с санкциями в поход на Иран

Иран. Зеленский внес в Верховную раду Украины постановление о введении санкций против Ирана на 50 лет. Фото: REUTERS

Президент (пока еще) Украины Володымыр Зеленский продолжает завоевывать друзей по всему свету. Очередной жертвой его дружелюбия рискует стать Иран. Зеленский внес в Верховную раду Украины постановление о введении санкций против Ирана на 50 лет. Сразу чувствуется масштаб личности. Не мелочится, хотя из образа "злобного комика" так и не вышел. Незалежной Украине всего-то от роду 30 лет с маленьким-маленьким хвостиком, а Зеленский меньше, чем 50-ю годами не оперирует. Историческая личность.

Не сказать, что до него на Украине никто этим вопросом не задавался. В конце апреля Кабинет министров Украины предложил Совету национальной безопасности (СНБО) ввести финансовые санкции против Ирана.

- Даем старт секторальным санкциям против Ирана. Предыдущие ограничения, введенные Украиной и нашими партнерами в отношении лиц и компаний, непосредственно причастных к поставке оружия России, к сожалению, не были восприняты как серьезное предупреждение, — заявила тогда вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко. А несколько дней назад уже и сам Зеленский, насмотревшись, по всей видимости роликов с выступлениями представителей Госдепартамента, обратился не к властям Ирана, не к правительству или лидеру, а "к народу", якобы минуя все инстанции.

- Простой вопрос: для чего вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства-зла? Мир же видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать. Хоть украинцы и научились сбивать большинство иранских дронов-камикадзе, которые эта страна передает России, но все же есть и попадания, - заявил Зеленский в своем видеообращении к "народу Ирана". - Что от этого получаете вы, люди в Тегеране, или в Ширазе, или Саккезе, или в любом другом городе вашей страны? К сожалению, еще большую изоляцию от мира, еще большие проблемы. Я уверен, вы должны быть на другой стороне истории — не со злом.

Тем самым он нанес очень серьезное оскорбление государству, к населению которого обращался.

Ответ Тегерана не замедлил себя ждать.

- Обвинения и политические шоу против Ирана не поменяют реалий конфликта на Украине, Иран готов продолжать экспертные переговоры с Украиной, - ответил на спич Зеленского официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи. - Однако уклонение Украины от экспертных переговоров с Ираном с целью расследования предъявляемых претензий лишь подтверждает их необоснованность и наличие конкретных политических целей и мотивов подобных обвинений Зеленского в адрес Исламской Республики Иран.

Перевожу на обычный человеческий с дипломатического: все обвинения Зеленского не имеют под собой никакой доказательной базы и продиктованы политическими соображениями и желанием подмахнуть Вашингтону, которого от слова "Иран" бросает то в жар, то в холод.

Но на этом Канани не остановился, а вскрыл и более тайный замысел Зеленского.

- Повторение ложных претензий президента Украины против Исламской республики Иран гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и народа Ирана и делается с целью привлечь как можно больше оружия и финансовой помощи от западных стран, - заключил он, выставив президента Украины в амплуа побирушки, который готов нести любую ахинею даже не за обещание, а лишь в надежде получить за это еще хоть немножко денежек.

Такого впечатлительный и эмоциональный, да еще находящийся сейчас на грани нервного срыва Зеленский стерпеть не мог. И выступил с инициативой санкций против Ирана аж на 50 лет. При этом, он даже не смог посмотреть на себя со стороны, чтобы оценить, насколько смешным он в этой ситуации выглядит. В проекте постановления, внесенного в украинский парламент, Зеленский предлагает запретить торговые операции с Ираном, прекратить полеты и перевозки, остановить транзит ресурсов, ввести запрет на осуществление каких-либо инвестиций в исламскую республику и запретить передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности Украины в Иран.

Какая ирония! Зеленский запретил нищей побирушке Украине инвестировать в Иран. Тегерану сейчас явно поплохело, да? А еще Зеленский запретил Украине, где за 30 лет не смогли изобрести даже приличной сковородки, передавать Ирану, сумевшему на ровном месте из ничего создать продукцию ВПК, от которой американскую армию надо выводить из обморока, свои ноу-хау и прочую интеллектуальную собственность. Вот теперь Ирану стало уже не просто плохо, а страшно.

Зеленскому хотя бы рассказали, что президент от комика отличается тем, что должен руководить страной, а не смешить публику в ожидании аплодисментов?

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