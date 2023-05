Кайли Миноуг: «В юности я два дня проработала продавщицей видеокассет. Но потом поняла, что не в этом моя судьба!»

Исполнилось 55 лет Кайли Миноуг, самой знаменитой австралийской певице в истории. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполнилось 55 лет Кайли Миноуг, самой знаменитой австралийской певице в истории. Вот 10 малоизвестных фактов о ней.

1. Кайли родилась 28 мая 1968 года в Мельбурне. Отец работал в автомобильной компании, мать была балериной. Ее имя значит «бумеранг» на языке австралийских аборигенов. В школе она была скромной, а друзей у нее было немного.

2. Однажды в интервью ее спросили, приходилось ли ей работать в жизни кем-то, кроме как актрисой и певицей. Она ответила: «Да, продавщицей в видеомагазине. Я проработала там два дня, а потом поняла: это не моя судьба». Зато Кайли с детства начала сниматься на телевидении, и в 18 прославилась ролью в сериале «Соседи». С партнером по проекту, Джейсоном Донованом, у нее была любовь не только на экране, но и в жизни.

3. А в музыке успех ее ждал уже с первым альбомом - Kylie. Он открывался суперхитом «I Should Be So Lucky», написанным всего за 40 минут, но прогремевшим по всему миру и принесшим 20-летней певице славу. Композиция The Locomotion стала самым продаваемым синглом 80-х в Австралии. Дальше она не знала каких-то провалов и периодов забвения - скорее, все шло по нарастающей вплоть до 2001 года, когда вышла ее главная, наверное, песня I Just Can’t Get You Out Of My Head. Но и сейчас Кайли - суперзвезда, годы ее не берут. В кино ей везло меньше - за роль в картине «Уличный боец» (где ее партнером был Жан-Клод Ван Дамм) один критик назвал ее «худшей актрисой во всем англоязычном мире».

4. В юности Кайли обожала Принса, «была им просто одержима», а став известной, сумела с ним познакомиться. И они даже записали совместную композицию, в которой она была автором стихов, а он - музыки. Но демо-версия была только на кассете, бесследно куда-то исчезнувшей.

5. У нее были романы с актерами Оливье Мартинесом, Андресом Веленсосо и Жан-Клодом Ван Даммом, а еще с одним актером, Джошуа Сасси, она даже в 2016 году была недолгое время помолвлена.

6. Но самые известные отношения завязались с Майком Хатченсом, лидером группы INXS. Их хит Suicide blonde посвящен как раз Миноуг, точнее, ее героине в фильме «Делинквенты». Отношения начались в 1989 году с того, что Хатченс подошел к ней и сказал: «Даже не знаю, что сделать сначала - предложить тебе вместе пообедать или сразу предложить заняться сексом». Потом Хатченс как-то сказал, что его любимое хобби - «развращать Кайли»… Если серьезно, считается, что именно благодаря ему она начала превращаться из девочки-припевочки во взрослую поп-звезду. И что, если бы он не дал толчок ее карьере, та бы заглохла.

7. Кайли Миноуг перенесла рак груди, а когда вылечилась, посвятила очень много времени распространению знаний об этой болезни. И в 2011 году ее назвали почетным доктором наук о здоровье университета Англиа Раскин.

8. А еще у нее есть Орден Британской империи (формально монарх Британии является и монархом Австралии) за заслуги в музыке.

9. О себе Кайли говорит: «Первое, о чем я думаю, проснувшись утром - «Как далеко кофе?» В смысле, сколько шагов надо сделать, чтобы дойти до места, где его можно выпить».

10. Что касается алкоголя,, нельзя сказать, что Кайли пьет его много: «Я стараюсь быть элегантной». Но периодически выпивает бокал вина перед обедом или после напряженного рабочего дня.

