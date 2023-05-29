Военная спецоперация на Украине 29 мая 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 мая 2023 года.

В городской военной администрации Киева заявили, что в ночь на воскресенье, 28 мая, город подвергся самой массированной атаке беспилотниками с начала проведения специальной военной операции. Отмечалось, что ночью воздушная тревога в Киеве длилась свыше пяти часов.

Артиллерийские подразделения ВС России уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области украинские гаубицы Д-30 и «Гвоздика».

Сообщалось, что ночью в районе населенного пункта Новокаиры уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: шесть погибших военных ВСУ, двое раненых.

Минобороны России сообщило, что украинская армия потеряла на Донецком направлении до 340 военнослужащих, а также несколько единиц техники.

Всего за сутки российская армия поразила 89 артиллерийских подразделений ВСУ, а также нанесла удары в 156-ти районах скопления личного состава и военной техники ВСУ. Суммарно по всем направлениям за сутки Киев потерял до 545 бойцов.

Российские системы ПВО за сутки перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны России.