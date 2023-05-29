Шэрон Стоун наприседала молодость…

Шэрон охотно делится секретами красоты. Фото: СОЦСЕТИ

Звезда «Основного инстинкта» в марте отметила 65-летие. В это трудно поверить: на свежем снимке актриса демонстрирует подтянутую фигуру с плоским животиком и ягодицами без намека на целлюлит. Как такое вообще возможно?!

Шэрон охотно делится секретами красоты. На завтрак она ест что-то легкое - вроде арбуза с фетой, обожает травяные настои, много плавает в бассейне, принимает ванны с солью, спит по 8 часов и, главное, много приседает. Да-да, именно приседаниям Стоун отдает предпочтение из всех видов физической нагрузки - мол, стройнят на раз-два. Также она каждый день стоит в планке наперегонки с сыновьями (напомним, их у нее трое).

А ЕСЛИ БЕЗ ФАНАТИЗМА?

...а Хакамада ест и не толстеет

Ирине Муцуовне 68, а задору в ней - 16-летние позавидуют. Фото: СОЦСЕТИ

Думаете, нашим знаменитым женщинам ответить нечем? Вы посмотрите, как выглядит Ирина Хакамада - некогда политик и кандидат в президенты, а ныне писатель и лайф-коуч (лектор, который рассказывает, как стать успешным).

Ирине Муцуовне 68, а задору в ней - 16-летние позавидуют. На днях она сгоняла в Таиланд проветриться. Хакамада уверяет, что ее худощавое, покрытое татуировками тело - вовсе не плод изнурительных диет. Напротив, она ярая их противница. Калорий Хакамада сроду не считала, ест что хочется, в любом количестве. Но после 7 вечера - рот на замок и много-много разной физической активности: плавания, ходьбы и др.

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