Анекдоты: По прогнозам Гидрометцентра, этим летом температура будет выше, чем зимой

Колобок сделал себе харакири, после чего его стали называть гамбургером.
* * *
Жена чиновника стала успешной бизнесвумен и миллиардершей.
Сын - вице-президентом госкорпорации, дочь - главой крупного фонда.
А чиновник так и сидит на своей копеечной казенной зарплате. Жалкий неудачник, позор семьи.
* * *
- Ну как, Петрович, урожай нынешнего года?
- Как никогда! Мешок картошки посадил, мешок собрал, и ни одна не пропала!
* * *
Муж приходит под утро весь в помаде, пудре и рыжих волосах.
Жена:
- Ты где был?
- Не поверишь, дорогая, шел мимо цирка, так на меня пьяные клоуны напали. Всю ночь дрался.
* * *
Катя так быстро убегала от маньяка, что уже на втором круге догнала его и напала сзади.
* * *
Муж пришел к адвокату.
- Хочу развестись с женой.
- А что случилось?
- Да она каждый день таскается по ресторанам и пивнушкам.
- Неужели такая пьяница?!
- Да нет, меня разыскивает.
* * *
Зря нам показали скотч!
Теперь в доме на нем держится все, что должно быть прибито, прикручено…
* * *
График работы гибкий: хочешь - после работы задерживайся, хочешь - в выходные выходи.
* * *
Объявление:
«Требуются настоящие любители тяжелой музыки. Нужно поднять пианино на пятый этаж без лифта...»
* * *
На рыбалке сидит мужик в лодке уже два с половиной часа, а все не клюет.
- О боже, - взмолился мужик, - пошли ты мне хотя бы одну большую рыбку!
Всплывает тигровая акула:
- Ну?
* * *
- Сколько нужно блогеров, чтобы заменить лампочку?
- Три! Один меняет, второй фотографирует, третий пишет об этом в соцсети.
* * *
Ой, как сегодня неудобно получилось!
Позвонил другу на мобильник...
Ну откуда я мог знать, что он в этот момент в чужом шкафу сидит?!
* * *
- Алло! Это квартира 75, дом 12, Чмолаптевский переулок?
- Да!
- Вам деньги, лежащие у вас в нижнем ящике комода под кальсонами, нужны?
- Нужны...
- Тогда закажите в нашей фирме металлическую дверь!
* * *
- Пап, поменяй мне имя!
- На какое?
- Биссектриса.
- Почему?
- А чё я все время в углу?!
* * *
Adidas - крупнейший мировой производитель одежды для поездок в поездах и хождения к ларьку за пивом.
* * *
Моя жена весит 105 кг и командует всем в доме.
Я ее ласково называю центнер принятия решений.