Анекдоты: По прогнозам Гидрометцентра, этим летом температура будет выше, чем зимой

Колобок сделал себе харакири, после чего его стали называть гамбургером.

* * *

Жена чиновника стала успешной бизнесвумен и миллиардершей.

Сын - вице-президентом госкорпорации, дочь - главой крупного фонда.

А чиновник так и сидит на своей копеечной казенной зарплате. Жалкий неудачник, позор семьи.

* * *

- Ну как, Петрович, урожай нынешнего года?

- Как никогда! Мешок картошки посадил, мешок собрал, и ни одна не пропала!

* * *

Муж приходит под утро весь в помаде, пудре и рыжих волосах.

Жена:

- Ты где был?

- Не поверишь, дорогая, шел мимо цирка, так на меня пьяные клоуны напали. Всю ночь дрался.

* * *

Катя так быстро убегала от маньяка, что уже на втором круге догнала его и напала сзади.

* * *

Муж пришел к адвокату.

- Хочу развестись с женой.

- А что случилось?

- Да она каждый день таскается по ресторанам и пивнушкам.

- Неужели такая пьяница?!

- Да нет, меня разыскивает.

* * *

Зря нам показали скотч!

Теперь в доме на нем держится все, что должно быть прибито, прикручено…

* * *

График работы гибкий: хочешь - после работы задерживайся, хочешь - в выходные выходи.

* * *

Объявление:

«Требуются настоящие любители тяжелой музыки. Нужно поднять пианино на пятый этаж без лифта...»

* * *

На рыбалке сидит мужик в лодке уже два с половиной часа, а все не клюет.

- О боже, - взмолился мужик, - пошли ты мне хотя бы одну большую рыбку!

Всплывает тигровая акула:

- Ну?

* * *

- Сколько нужно блогеров, чтобы заменить лампочку?

- Три! Один меняет, второй фотографирует, третий пишет об этом в соцсети.

* * *

Ой, как сегодня неудобно получилось!

Позвонил другу на мобильник...

Ну откуда я мог знать, что он в этот момент в чужом шкафу сидит?!

* * *

- Алло! Это квартира 75, дом 12, Чмолаптевский переулок?

- Да!

- Вам деньги, лежащие у вас в нижнем ящике комода под кальсонами, нужны?

- Нужны...

- Тогда закажите в нашей фирме металлическую дверь!

* * *

- Пап, поменяй мне имя!

- На какое?

- Биссектриса.

- Почему?

- А чё я все время в углу?!

* * *

Adidas - крупнейший мировой производитель одежды для поездок в поездах и хождения к ларьку за пивом.

* * *

Моя жена весит 105 кг и командует всем в доме.

Я ее ласково называю центнер принятия решений.