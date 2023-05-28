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28 мая 2023 20:39

Сергей Станкевич из Анкары: Оппозиция Эрдогану допустила серьезные ошибки перед вторым туром

Кылычдароглу попытался привлечь на свою сторону националистический электорат, но предстал разжигателем внутреннего конфликта
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции.

Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции.

Фото: REUTERS

Известный политолог и историк Сергей Станкевич поделился своей оценкой второго тура выборов президента Турции в беседе с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым на Радио "КП".

Политолог и историк Сергей Станкевич

Политолог и историк Сергей Станкевич

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

…- Алло! Сергей Борисович, где вы сейчас находитесь?

- Я нахожусь в Анкаре, наблюдаю за финальным актом большой избирательной драмы, которая завершается на моих глазах в Турции.

Завтра буду в Стамбуле.

- И в чем же драматизм?

- Ну, по итогам первого тура (голосование состоялось 14 мая) ситуация зависла.

Немножко, буквально полпроцента, недобирал Эрдоган. И буквально на пятки ему наступал его соперник - Кылычдароглу.

Но за две недели лидер оппозиции, на мой взгляд, совершил серьёзные ошибки.

- Главная ошибка какая?

- Проиграв парламентские выборы (они проходили параллельно - в первом туре выборов президентских), Кылычдароглу попытался привлечь на свою сторону националистически настроенный электорат.

И он превратился в самого ярого националиста.

Это - просто какой-то Жириновский в турецком варианте.

- Ну, чего мы будем обижать Жириновского? У него был другой образ…

- Ну, да… Этот образ у нас уже - романтический и светлый.

Вообще-то, Жириновский мне вспомнился, поскольку он был специалистом по Турции, говорил по-турецки, часто бывал в стране. И он бы на звание националиста точно не обиделся бы.

Кстати, лидер ЛДПР сам мне рассказывал, как ещё студентом, во время преддипломной поездки в Турцию, ввязался в уличную полемику на митинге.

Его повязали, ночь он провел в кутузке, а потом его вытаскивало советское посольство.

Так закалялась сталь!

Что же касается Кылычдароглу…

- Да, вернёмся к выборам!

-,Он призвал немедленно выдворить из страны миллионы иммигрантов. (В основном речь шла о сирийцах.)

Причём - он постоянно путался в цифрах.

А потом - начал грозить различными расследованиями, карами.

И предстал - как носитель внутренних конфликтов.

- А Эрдоган?

- Он демонстрировал спокойствие, уверенность и готовность к объединению. И - выступил как заботливый отец.

И - даже по предварительным данным (окончательные будут к утру) Эрдоган побеждает с разрывом в 4 - 5 процентов.

То есть, он уходит за 50 и у него будет где-то в районе 53-х процентов.

Можно ещё добавить…

… Буквально на моих глазах, на главной площади Анкары, забитой ликующими массами. президент Эрдоган объявляет о своей победе.

Это уже официально.

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