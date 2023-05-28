Сергей Станкевич из Анкары: Оппозиция Эрдогану допустила серьезные ошибки перед вторым туром

Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции. Фото: REUTERS

Известный политолог и историк Сергей Станкевич поделился своей оценкой второго тура выборов президента Турции в беседе с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым на Радио "КП".

Политолог и историк Сергей Станкевич Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

…- Алло! Сергей Борисович, где вы сейчас находитесь?

- Я нахожусь в Анкаре, наблюдаю за финальным актом большой избирательной драмы, которая завершается на моих глазах в Турции.

Завтра буду в Стамбуле.

- И в чем же драматизм?

- Ну, по итогам первого тура (голосование состоялось 14 мая) ситуация зависла.

Немножко, буквально полпроцента, недобирал Эрдоган. И буквально на пятки ему наступал его соперник - Кылычдароглу.

Но за две недели лидер оппозиции, на мой взгляд, совершил серьёзные ошибки.

- Главная ошибка какая?

- Проиграв парламентские выборы (они проходили параллельно - в первом туре выборов президентских), Кылычдароглу попытался привлечь на свою сторону националистически настроенный электорат.

И он превратился в самого ярого националиста.

Это - просто какой-то Жириновский в турецком варианте.

- Ну, чего мы будем обижать Жириновского? У него был другой образ…

- Ну, да… Этот образ у нас уже - романтический и светлый.

Вообще-то, Жириновский мне вспомнился, поскольку он был специалистом по Турции, говорил по-турецки, часто бывал в стране. И он бы на звание националиста точно не обиделся бы.

Кстати, лидер ЛДПР сам мне рассказывал, как ещё студентом, во время преддипломной поездки в Турцию, ввязался в уличную полемику на митинге.

Его повязали, ночь он провел в кутузке, а потом его вытаскивало советское посольство.

Так закалялась сталь!

Что же касается Кылычдароглу…

- Да, вернёмся к выборам!

-,Он призвал немедленно выдворить из страны миллионы иммигрантов. (В основном речь шла о сирийцах.)

Причём - он постоянно путался в цифрах.

А потом - начал грозить различными расследованиями, карами.

И предстал - как носитель внутренних конфликтов.

- А Эрдоган?

- Он демонстрировал спокойствие, уверенность и готовность к объединению. И - выступил как заботливый отец.

И - даже по предварительным данным (окончательные будут к утру) Эрдоган побеждает с разрывом в 4 - 5 процентов.

То есть, он уходит за 50 и у него будет где-то в районе 53-х процентов.

Можно ещё добавить…

… Буквально на моих глазах, на главной площади Анкары, забитой ликующими массами. президент Эрдоган объявляет о своей победе.

Это уже официально.

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