Собрался как-то раз Арнольд Шварценеггер на пенсию: названы новые сериалы, которые стоит посмотреть

«Плей-лист волонтера». Фото: Кадр из фильма

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«Плей-лист волонтера». Драма

Ему нет и 30, а он уже полностью разочаровался в жизни. Карьера не пошла, жена ушла - одно бухло и осталось. Достигнув самого дна океана отчаяния, герой случайно знакомится с волонтерами, которые ищут пропавших людей, и вливается в их отряд. Каждый волонтер по-своему несчастен, у каждого свои скелеты в шкафу. Убегая от мрачных мыслей, они, конечно, тоже квасят почем зря, но чаще все же спасают других.

Иван Янковский так хорош в роли мужчины в экзистенциальном кризисе, что невозможно не вспомнить его деда Олега Янковского в похожем образе в «Полетах во сне и наяву». С той разницей, что нынче кризис тюкает сильный пол по темечку куда раньше, вот прямо в 23 - 25.

Сценарист Артем Ляшенко сочинил сериал по собственной одноименной книжке (она написана под псевдонимом Мршавко Штапич). Но если книга очень плохая (а местами просто отвратительная), то сериал - наоборот.

Также снимались: Шамиль Хаматов, Дмитрий Чеботарев, Евгения Громова и др.

Где смотреть: Okko (18 мая).

«Балет». Драма

«Балет». Фото: Кадр из фильма

«КП» уже рассказывала об этом сериале, но это тот случай, когда не грех продолжить. Напомним, в центре сюжета героиня Аллы Сигаловой - балерина, в советские годы сбежавшая от КГБ на Запад. Она возвращается в Россию в качестве статусного педагога. Возможно, название на кого-то навевает скуку: «А, про балет? Ну пусть культурные и смотрят». Но сериал вовсе не рассчитан только на поклонников этого искусства.

«Балет» - это и мелодрама с множеством линий, и драма человеческая - про людей, каждый из которых по-разному принимает тот факт, что судьба складывается сама по себе и повлиять на нее в общем-то трудно.

И да, это и про балет тоже, но с неожиданной для большинства стороны. Ради чего все эти прыгуны в лосинах и прыгуньи в пачках столько вкалывают и так страдают? Велик шанс, что в ходе просмотра зритель сам себе ответит на этот вопрос, и это будет сродни озарению.

Такие сложносочиненные, яркие и отлично снятые истории в российской сериальной индустрии крайне редки. И при этом «Балет» парадоксально простой и понятный.

Также снимались: Петр Райков, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Ирина Апексимова и др.

Где смотреть:

Wink (с 18 мая).

«Бэби-тур». Комедия

«Бэби-тур». Фото: Кадр из фильма

Самое начало 2000-х, где-то на селе. Какого мужика ни возьми, все с каким-то изъяном: один заливает за воротник, другой отказывается лечиться от бесплодия («у меня все нормально!»), третий совсем двинулся на почве ненависти к пиндосам. А их семьи тянут, понятное дело, бабы - и настоящее на них, и будущее. И тут одна лихая бабенка прознала, что если родить в Америке, то ребенку там гражданство дадут. А через него и самой можно американкой стать - и зажить наконец по-настоящему (в нулевые в это еще верили)! Только забеременеть нужно побыстрее, ну и денег на заокеанское турне добыть.

Сериал остроумно подсвечивает феномен бесстрашной и предприимчивой русской женщины (что еще Некрасов, как вы помните, подмечал), выстроив целую галерею колоритных образов. В главной роли Анастасия Попова, которая до сих пор появлялась в сериалах в образах второго плана. Самое удивительное, что сценарий написал Василий Сигарев, известный как режиссер и сценарист выдающихся, но чернушных артхаусных картин («Жить», «Волчок») и не то что бы комедии «Страна ОЗ». Это как если бы Франц Кафка выпустил сборник анекдотов.

Также снимались: Анна Котова, Лина Миримская, Дмитрий Куличков и др.

Где смотреть:

KION (с 1 июня).

ЗАГРАНИЧНЫЕ

«Фубар» (Fubar). Шпионский комедийный боевик

«Фубар». Фото: Кадр из фильма

Вы удивитесь, но Арнольд Шварценеггер еще никогда не играл главную роль в сериалах (в кино - другое дело). И вот в 75 лет актер может поставить и эту галочку в своей биографии.

Его герой Люк - агент ЦРУ, который выходит на пенсию. Внезапно он узнает, что дочь Эмма - тоже агент ЦРУ. Отцу и дочке предстоит узнать друг о друге много нового. И, похоже, пока еще рано выходить на пенсию: осталось одно дельце для них двоих.

Где смотреть: Netflix*

(с 25 мая, все серии).

*Этот онлайн-кинотеатр официально недоступен в России. Но это не мешает смотреть его сериалы в нашей стране - используйте альтернативные пути доступа к зарубежному контенту.

«Американец китайского происхождения» (American Born Chinese). Комедийное фэнтези

«Американец китайского происхождения». Фото: Кадр из фильма

Семья американского школьника с китайскими корнями переезжает в район, где вообще нет азиатов. Паренек старается ассимилироваться и забыть о своем происхождении. Не тут-то было! Он оказывается втянут в битвы древних китайских богов.

Полезная для подростков история о принятии себя примечательна еще и тем, что это экранизация знаменитого комикса. А главное, что, помимо исполнителя главной роли Бен Вана, в ней снялись Мишель Йео и Ке Хюи Куан, которые многим запали в душу после оскароносного фильма «Все везде и сразу». Наконец одним из режиссеров выступила Люси Лью («Почему женщины убивают»).

Где смотреть: Disney+* (с 24 мая).

«Бункер» (Silo). Постапокалиптический триллер

«Бункер». Фото: Кадр из фильма

Недалекое будущее. Несколько тысяч человек спаслись в специальном подземном 144-этажном укрытии. Люди уверены, что на поверхности выжженная пустыня и ничего живого, ведь именно это транслируют власти на специальных экранах. Выходить из бункера строжайше запрещено. Но появляется слух, что страшилки про ужасы на поверхности нужны, чтобы сделать людей покорными, что жизнь вне бункера есть. Назревает бунт… Снял сериал режиссер Мортен Тильдум («Игра в имитацию»).

Где смотреть: Apple TV+* (5 мая).