Башкортостан либерализует законодательство региона

Радий Хабиров

25-27 мая в Сибае республики Башкортостан прошел пятый Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2023». Глава региона Радий Хабиров в беседе с журналистами рассказал о реформировании инвестиционного законодательства региона.

«ЗАДАЧА – УБРАТЬ БАРЬЕРЫ»

- Радий Фаритович, в чем будет заключаться новая стратегия работы с инвесторами?

- У нас есть структура изменений, они уже оформлены на бумаге. Суть – в упрощении бюрократических процедур. Один только пример приведу. Когда к нам инвестор приходит и говорит: «Я хочу построить завод, получить статус приоритетного проекта и оформить землю в аренду без торгов». Мы говорим: «Какие у тебя есть средства?» Заставляем его показывать на счету определённую крупную сумму, порядка 50% от стоимости проекта. Но так редко бывает. На самом деле какие-то деньги он занимает, каких-то денег на данный момент нет, но находит. И от того, что мы узнаем, есть у него деньги или нет, мы ничего не приобретаем. Да, мы будем сталкиваться с тем, что у некоторых инвесторов в силу неопытности или непродуманности их инвестиционный проект не получится. Но таких случаев не много: от 5 до 10%. Но все остальное движется. Поэтому задача – убрать барьеры.

Кроме того, в инвестиционном проекте ключевой составляющей поддержки является быстрое, эффективное выделение земли на хороших условиях. Как правило, без торгов. Эти вопросы порой у нас решались год и более. Я поставил задачу минимизировать сроки до 41 дня с момента обращения. Для этого необходимо актуализировать ряд нормативных правовых актов. Надеюсь, что 1 июля правительство (Башкортостана – «КП») представит полный пакет обновленного инвестиционного законодательства.

- В прошлом году в инвестиционном сабантуе «Зауралье» принимала большая делегация инвесторов из Турции. Каков потенциал сотрудничества Башкортостана с Турцией?

- Мы активно работаем с турецкими коллегами, там есть наше представительство. Если говорить о динамике товарооборота, то он растет примерно на 20% в год. Но признаюсь, что это естественный ход событий. Сейчас мы прорабатывали целый ряд проектов с турецкими партнёрами по локализации у нас крупных производств. Не буду называть названия компаний. Пока не могу сказать, что у нас в багаже есть крупные турецкие инвестиции, но товарооборот большой и с каждым годом он увеличивается.

«НАДО БЫТЬ АКТИВНЫМИ»

- На площадке инвестсабантуя «Зауралье» Башкирия подписала несколько десятков договоров с инвесторами. Какие соглашения вы считаете наиболее важными для региона?

- Я просто перечислю. Часть из них находятся в стадии подписания, часть – в стадии реализации. Большая часть соглашений касается взаимодействия с УГМК. Большой проект – это железнодорожная инфраструктура. Мы готовим средства на технико-экономическое обоснование. Также начали строительство детского центра отдыха «Шифа», стоимостью до 4 млрд рублей. Проектов на самом деле много. Часть из них – среднего уровня в сфере туризма: глэмпинги, базы отдыха. Курорт «Мраткино» - очень большой проект: по объему инвестиций вырос с 6 до 8 млрд рублей. Он сейчас проходит этап формирования бизнес-плана. В целом все идет своим чередом и планомерно развивается.

- Вся страна, и Башкортостан, в частности, живут в ситуации новых вызовов, при этом вы говорите о новых возможностях. Вроде, ситуация немного наоборот. Насколько актуально проведение форума в такой ситуации?

- Актуально. Могу сказать, что еще в период пандемии ковида, да и сейчас есть соблазн закрыться, никуда не ездить, не проводить форумы. Это недальновидная позиция. Да, не поехав мы что-то сэкономим. Но тогда не откроем новых партнеров, а старые партнеры совершенно точно для нас закрываются… Думаю, мы эту ситуацию перевернули. Будем открывать для региона новые возможности, а для надо быть активными. Уныние - это смертный грех, нужно быть уверенными в себе, упорными и тогда все получится.