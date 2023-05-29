В Нижегородской области создадут сеть арт-резиденций

Фото: Нижний 800

Арт-пространства приобретают все большую популярность в нашей стране, потому что предоставляют творческим людям широкие возможности не только для создания новых проектов, но и для путешествий по нашей прекрасной огромной стране.

Кстати, идею о создании в регионах России сети арт-резиденций предложил в 2019 году первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко во время фестиваля «Таврида.Арт»

Фото: Нижний 800

Очевидно, что для развития искусства в масштабах государства одного вдохновения и творческого порыва художников не достаточно. Творцам требуется и соответствующая атмосфера, и ресурсы, и поддержка квалифицированной команды, которая даст проектам путевку в жизнь.

В Нижнем Новгороде масштаб проекта станет беспрецедентным для нашей страны. Здесь пошли по пути создания многофункциональных креативных площадок, которые предоставляют творческим людям возможность для самореализации. Художники могут здесь не просто проживать, но и получать образование, развиваться и демонстрировать свои творческие продукты широкой публике.

«Новая программа позволит креативным пространствам увеличить количество резидентов, участники смогут обмениваться между собой и экспертами наработанным опытом, создавать актуальные социокультурные проекты, связанные с аутентичной нижегородской культурой и наследием. Проект предполагает также включение резидентов в культурную жизнь региона: проведение мастер-классов, публичных лекций, взаимодействие с местным сообществом. Всё это в целом положительно повлияет на нижегородскую культурную среду», – пояснил Олег Беркович и добавил, что в регионе в целом уделяется большое внимание развитию креативной экономики и творческих индустрий, в частности, в ходе реализации грантовой программы «Команда креативных практик».

Источник: Нижний 800

Инициатор создания экосистемы резиденций - автономная некоммерческая организация «Центр 800» . Программа воплощается при поддержке правительства Нижегородской области.

Помимо областной столицы проект реализуется в нескольких городах: Ворсме, Городце, Арзамасе и Выксе. В сеть арт-резиденций вошли галерея 9Б, студия «Тихая», галерея современного искусства Futuro, ЦСИ Терминал, Dreamlaser и арт-резиденция «Выкса». Мастерские художников также разместятся на базе нижегородского отеля «Никола Хаус».

«Арт-резиденции в регионе пройдут в несколько волн, с июня по октябрь. Каждый партнер проекта формирует индивидуальную программу для участников, максимальное время пребывания которых составит один месяц. В этом году резиденции сами подбирают участников в зависимости от направления деятельности, опираясь на возможности самих площадок. Финальный список формирует экспертный совет, куда вошли представители музейного и креативного сообщества, в том числе имеющие кураторский опыт. Планируется, что резидентами станут около 20 человек со всей страны, а по итогам проекта состоится финальная выставка арт-резиденций», – отметила директор АНО «Центр 800» Софья Юдина.

Фото: Нижний 800

В экспертный совет проекта вошли известные искусствоведы, в том числе, заместитель директора по региональному развитию ГМИИ им. А.С. Пушкина Анна Гор и директор Нижегородского государственного художественного музея Роман Жукарин.

Программным куратором арт-резиденций в Нижегородской области стала соосновательница Ассоциации арт-резиденций России, заведующий Уральским ГМИИ им. А.С. Пушкина Кристина Горланова.

«В России существует вопиющий дефицит программ поддержки художников, поэтому проект мне кажется и своевременным, и чрезвычайно важным. Создание сразу нескольких резиденций в регионе, действительно, делает проект уникальным для страны, очень надеюсь, что проект будет отвечать региональным задачам в той же степени, что общероссийским», – отметила Кристина Горланова.

Фото: Нижний 800

Анна Гор считает план устройства арт-резиденций в разных пространствах Нижнего Новгорода и областных центров существенным шагом в культурной политике региона.

«Общими усилиями мы хотим привлечь на нижегородскую территорию художников, которые будут здесь работать и показывать то, что они наработали. Это способ оставить их энергию на нижегородской земле. Любопытной является связка проекта с нашими промыслами, с разного типа народным творчеством. Это, конечно, не буквальное повторение этого вида искусства. Но это, безусловно, новый взгляд на старые возможности. Конечно, всё это будет иметь ощутимый эффект, если система будет работать не один год, а будет продолжаться и развиваться», – заявила заместитель директора Пушкинского музея по региональному развитию Анна Гор.

Источник: Нижний 800

Первыми арт-резидентами нижегородских креативных пространств станут художницы Тамара Шипицина (Волгоград) Ирина Петракова (Москва), дизайнер-декоратор Злата Корнилова (Нижний Новгород) и столичный художник-дизайнер Лана Морозова.

КОНКРЕТНО

С информацией о ходе воплощения проекта можно ознакомиться на официальном сайте креативных индустрий Нижегородской области.