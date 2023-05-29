Зрители VK Видео увидят новое эксклюзивное вечернее шоу «Кстати» со звёздными комиками и гостями

VK Видео продолжает активно расширять библиотеку профессионального контента и запускать собственные проекты. Эксклюзивно на платформе состоялась премьера флагманского юмористического шоу «Кстати» c Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым.

«Кстати» — новый эксклюзивный проект VK Видео в жанре Late Night Show сразу с несколькими ведущими, комиками Гариком Харламовым и Азаматом Мусагалиевым. К ним присоединился и Денис Дорохов. Каждый субботний вечер ведущие будут обсуждать актуальные события, шутить и общаться с гостями шоу.

Создатели проекта обещают максимально интересное, весёлое и неординарное времяпрепровождение. Зрителей ждут не только яркий и непредсказуемый юмор комиков, но и микс форматов: новостной блок, общение со звёздами, музыкальные выступления, клипы и специальные рубрики приглашённых гостей. Больше пользователи увидят в шоу — эксклюзивно на платформе VK Видео. Гостями «Кстати» станут исполнители, блогеры, актёры, спортсмены и многие другие популярные и интересные личности.

В ближайшее время зрители увидят в проекте Александра Овечкина, INSTASAMKA и Олега Moneyken, Роберта Багратуни и Аниту Пудикову, Григория Лепса, Влада А4, Гошу Карцева и Джигана.

Гарик Харламов, комик и ведущий «Кстати»:

«Это особенный проект. Я никогда не видел похожих шоу, так как у нас, по сути, нет формата. Здесь большая концентрация юмора, большая концентрация гостей, большая концентрация музыки, большая концентрация нас».

Вячеслав Дусмухаметов, продюсер «Кстати»:

«Думаю, это потенциально самый масштабный проект в российском digital-пространстве. Он очень сложный в плане продюсирования и производства. Для Medium Quality Production это было настоящим вызовом. Я не знаю, с чем нашу интернет-передачу можно сравнить. И корректно ли это. Скажу одно: такой “химии” между ведущими я давно не видел».

Первый выпуск «Кстати» уже доступен в VK Видео.

В конце мая VK Видео запустила линейку эксклюзивного контента VK Видео Originals. Зрителей ждёт не только «Кстати» с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым, но и другие яркие проекты. Среди них: целых два музыкальных шоу с Клавой Кокой «Легенда» и «Первый трек», новое шоу Дмитрия Диброва «Сессия», в котором музыка встретится с психологией, безумные челленджи от КЛИККЛАК в шоу «Офисные игры», эксклюзивный перезапуск популярных проектов — LAB с Антоном Беляевым и «Вписка у Маргулиса» с Евгением Маргулисом и Сашей ST — и многое другое.