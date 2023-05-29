Шойгу передал ЦСКА полковую чашу

Торжественный ритуал прошел в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА в Москве

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации, в год 100-летия со дня образования Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА) прошла церемония: министр обороны России Сергей Шойгу вручил клубу полковую чашу – знак воинской доблести начальнику ЦСКА полковнику Артему Громову.

«Я вас поздравляю с вручением полковой чаши. Думаю, что она будет являться символом единения всех спортсменов и тренеров, да и в целом всего армейского спорта», - заявил глава российского военного ведомства, обращаясь к личному составу ЦСКА.

Сергей Шойгу выразил благодарность ветеранам армейского спорта, тренерам и всем, кто сумел заслужить высокое доверие к Центральному спортивному клубу Армии за 100 лет его существования, и напутствовал тем, кто продолжает его славные традиции.

В Минобороны России отметили, что продолжить традиции ЦСКА в этом юбилейном году смогут военнослужащие пяти спортивных рот, которые были приведены к Военной присяге.

Торжественный ритуал прошел в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА в Москве: 199 представителей более 40 олимпийских видов спорта отобраны для дальнейшего прохождения службы, среди которых в строю 4 мастера спорта международного класса, 113 мастеров спорта России, 80 кандидатов в мастера спорта России и 2 спортсмена первого спортивного разряда.

Молодое пополнение ЦСКА пройдет военную службу в Москве, Московской области, в Санкт-Петербурге, Севастополе и в Самаре.

Спортсменов поздравил замминистра обороны Николай Панков: «В ЦСКА вам будут созданы все условия, что бы вы развивались, совершенствовались, улучшали свои спортивные результаты, приумножали спортивную славу нашего Клуба и нашей Великой державы. Президентом страны было принято решение о награждении ЦСКА орденом Александра Невского – это второй орден на знамени ЦСКА – это говорит о его спортивных достижениях!»

СПРАВКА «КП»

За свою историю в стенах ЦСКА было подготовлено 422 олимпийских чемпиона, 1736 чемпионов мира. Не говоря уже о большом количестве победителей чемпионатов СССР и России – их в ЦСКА более 15 тысяч.