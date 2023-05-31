Георгий Бурков: «Годы, когда я не пил - вычеркнутые из жизни годы!»

Георгий Бурков мог стать юристом, и тогда не было бы десятков всеми любимых ролей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ИДЕАЛЬНОЕ ЛИЦО ДЛЯ РОЛИ СПИВШЕГОСЯ ИНТЕЛЛИГЕНТА»

У одного из самых любимых советских актеров, как известно, не было актерского образования. Ну, если не считать занятий в вечерней студии при Пермском драматическом театре. Его не принимали в актерские училища из-за специфической дикции - считалось, что он профнепригоден. И вообще, Георгий Бурков мог стать юристом, и тогда не было бы десятков всеми любимых ролей… Но он ушел с третьего курса юридического факультета, начал читать в пермской библиотеке книги по актерскому мастерству, а потом работать в провинциальных театрах. Например, в театре города Березники под Пермью. Потом были Пермский и Кемеровский театры.

А потом, когда театр имени Станиславского был на гастролях, Бурков решился показаться его главному режиссеру Борису Львову-Анохину. Сыграл для него сцену из гоголевских «Записок сумасшедшего». И Львов-Анохин согласился взять его в труппу. Редчайший случай, когда вот так берут человека ниоткуда, да еще и без диплома. В театре шептались, что это безумие, но, тем не менее, Бурков появился на московской сцене.

Это было в 1965-м. Уже через год он дебютировал в кино. Сначала была роль в забытом всеми фильме «Хмырь», потом - в новелле Андрея Смирнова «Ангел» из альманаха «Начало неведомого века» (Бурков был блистателен, да только фильм был положен на полку…) Настоящим началом кинокарьеры стал «Зигзаг удачи» Эльдара Рязанова.

Вспоминали, что Бурков мог пить прямо на съемках: опрокинет две, три, пять рюмок водки - и в кадр Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда режиссер только увидел артиста, сразу поставил диагноз: «У него идеальное лицо для роли спившегося русского интеллигента». И по небольшой роли (в центральном эпизоде герой подсчитывал, сколько бутылок водки можно купить на выигрыш в лотерею - получалось, что много, хватит на пять лет!) всем стало ясно, что артист он первоклассный. Так что дальше с приглашениями проблем не было.

«ЖОРА ЖИЛ ТОЛЬКО ПЛАНАМИ ШУКШИНА»

Среди самых блистательных ролей Буркова - те, что он сыграл в фильмах Василия Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина красная». И с Шукшиным они были лучшими друзьями. Вдова Георгия Ивановича, Татьяна Ухарова-Буркова, вспоминала: «Когда Жора мне рассказывал о первой встрече с Шукшиным, я поняла: наконец-то пришел тот человек, который думает и живет по тем же правилам, что и он. Они сразу заговорили на понятном им одним наречии. И совсем не обязательно было видеться каждый день. Жора преобразился, стал много писать. Замечательные два года под названием ВАСЯ ШУКШИН! Жора жил только планами Шукшина и дальнейшую свою творческую жизнь связывал только с ним». А сам Бурков (оставивший о Шукшине воспоминания и в конце концов ставший худруком Центра культуры имени Шукшина) говорил: «Шукшин оказал на меня огромное духовное влияние. Общение, дружба с ним стали для меня переломным моментом в жизни».

Бурков и Шукшин вместе снимались в фильме Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Об их дружбе рассказывают много историй, которые напоминают чем-то «Анекдоты из жизни Пушкина». Например, однажды Бурков пришел к Шукшину в гости совершенно сухой, хотя на улице шел ливень. Шукшин спросил: «Как тебе удалось не промокнуть?» Бурков ответил: «А я между каплями проскользнул!» Или: однажды Бурков был у Шукшина в гостях, тот что-то писал и не мог отвлечься. Бурков увидел на окне осу, попытался ее убить, хлопнул по оконному стеклу один раз, второй… На третий раз стекло разлетелось. «Ну что, убил?» - невозмутимо спросил Шукшин, не отрываясь от рукописи.

В 1974 году они вместе снимались в фильме Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». На них Шукшин скончался. Бурков оказался последним, кто видел его живым и первым, кто увидел его мертвым (именно он обнаружил тело). Слова «это стало для него ударом» не передадут ничего. По воспоминаниям жены, вернувшись домой, он почти сутки не мог произнести ни слова.

Кадр из фильма "Жестокий романс" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ТЫ - ЛЕНИН!»

Вспоминали, что Бурков мог пить прямо на съемках: опрокинет две, три, пять рюмок водки - и в кадр. И, что поразительно - никакой разницы между трезвым и не очень артистом не ощущается.

Ах, если бы разговоры об отношениях Буркова с алкоголем ограничивались такими вот милыми байками! Там были и запои, и «очень страшные», по словам его жены, периоды. Алкоголя в его жизни было море; послушать рассказы знакомых - так покажется, что более пьющего артиста в нашем кино не было.

Ни одна статья о Буркове не обходится без рассказа о том, как актер сорвал свой дебютный спектакль в Москве (позаимствован он из книги Рязанова «Неподведенные итоги»). Якобы Бурков перед спектаклем выпил с приятелем из Кемерова, и лыка не вязал. После этого приказом директора его уволили, но Львов-Анохин расставаться с артистом не пожелал. Взял его на испытательный срок без зарплаты. Бурков играл, формально не получая за это ни копейки: добрый Львов-Анохин каждый месяц платил ему деньги из своего кармана… Однако вдова Георгия Ивановича, знавшая его лучше, чем кто бы то ни было, утверждала, что за всю жизнь он ни одного спектакля не сорвал.

Бурков относился к алкоголю с юмором. Рассказывал друзьям всякие истории. Одну пересказал Александр Панкратов-Черный. Как-то Бурков ушел в запой вместе с Олегом Ефремовым. Бухали неделю у него на квартире, потом однажды утром собрались на кухне, похмелились, и Ефремов начал жаловаться: «Хочу ставить Чехова, а мне звонят из ЦК, говорят: ставь спектакль о Ленине. А кто у меня в театре будет играть Ленина, ну кто?» И вдруг, округлив глаза, указал пальцем на Буркова и торжественно выдохнул: «Ты! Ты - Ленин!» Бурков ответил: «Ну что, заказывай броневик!» Но через несколько минут друзья решили срочно завязывать: обоим вдруг показалось, что этап запоя, на котором Бурков кажется Лениным, уже слишком опасен…

А режиссер Сергей Соловьев вспоминал, как Бурков два с половиной года не пил, и по Москве даже шушукались: «Вы слышали? Бурков не пьет!» Но вдруг Соловьев встретил Буркова на улице - тот был навеселе. Соловьев спросил: «Жор, ну, вот честно, дело прошлое, скажи: что это такое — совсем не пить?» Бурков задумался. «Честно?» - «Честно». - «Это на хер вычеркнутые из жизни годы!»

Кадр из фильма "Гараж" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ПУСТЬ ИГРАЕТ НА КОСТЫЛЯХ!»

Ролью, о которой он мечтал, был Веничка в фильме «Москва-Петушки». Говорят, его благословил сам Венедикт Ерофеев, и, конечно, эта роль оказалась бы шедевром Буркова. Но…

Эльдар Рязанов предложил ему роль Президента в фильме «Небеса обетованные». Бурков согласился мгновенно. Но, писал Рязанов, «на следующий день, будучи дома, он неудачно упал и сломал бедро. Кто-то из нашей съемочной группы пошутил: «Так ведь Президент у нас хромой. Бурков и сыграет его на костылях». Георгия Ивановича увезли в больницу. Врачи, сказали, что, если сделать операцию, Бурков сможет нормально ходить буквально через неделю, а если пустить дело на самотек, то придется ему хромать месяца три, не расставаясь с костылями. (…)

Вечером того дня, когда хирурги резали бурковскую ногу, я позвонил артисту домой. Таня сказала, что операция прошла хорошо, Жора чувствует себя нормально и дня через два можно будет прислать ему в больницу сценарий. А на следующий день пришло известие — Бурков скончался».

Он умер от легочной тромбоэмболии (проще говоря, от оторвавшегося тромба). Это случилось в 1990 году, ему было всего 58 лет. А фильм «Москва-Петушки» в результате так никогда и не был снят…