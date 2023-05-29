В Кремле не стали комментировать идею оренбуржцев о присвоении детской организации имени Гагарина

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 29 мая, журналист «Комсомольской правды поделился с официальным представителем Кремля следующей информацией:

…- Дмитрий Сергеевич, мне звонят земляки-оренбуржцы - они просят передать благодарность президенту Владимиру Путину за то, что учредили орден Гагарина. Потому что Юрий Алексеевич заканчивал Оренбургскую «летку», Валентина Гагарина (супруга первого космонавта) тоже была нашей землячкой. Они просто в полном восторге. И это тоже было их письмо. И там еще у них одна идея: чтобы пионерскую - детскую - организацию, если она будет таковой именоваться, назвали именем Гагарина. Чтобы были юные гагаринцы. Как бы вы прокомментировали все это?

- Я не могу это прокомментировать, - ответил Песков, - мне ничего неизвестно насчет второй части (вопроса. - А.Г.)

Вот вы знаете, - да, Указ был выпущен. Орден Гагарина введен - учреждён.

Напомним, указ президента России Владимира Путина об учреждении ещё одной высокой награды Родины - ордена Гагарина - был опубликован в субботу, 27 мая.

Уже в ближайшее время этот высший знак отличая получат те, кто добился выдающихся успехов в освоении космоса.