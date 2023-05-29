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Экономика29 мая 2023 10:56

Мировой энергобаланс: в Москве состоялось первое заседание Клуба ПМЭФ

В премьерном выпуске участие принял вице-премьер РФ Александр Новак
Состоялось первое заседание Клуба Петербургского международного экономического форума.

Состоялось первое заседание Клуба Петербургского международного экономического форума.

Состоялось первое заседание Клуба Петербургского международного экономического форума.

Темы первой встречи охватили самый широкий спектр вопросов – от мирового энергобаланса до будущего возобновляемых источников энергии, Северного морского пути, сжиженного природного газа и, конечно, не обошли стороной сделку ОПЕК+ и ситуацию на рынке газа.

В премьерном выпуске участие принял вице-премьер Правительства Российской Федерации Александр Новак. В дискуссии приняли участие ведущие телеканалов: «Россия 24» Александра Суворова, НТВ Кирилл Поздняков и «РЕН ТВ» Петр Марченко.

«Сегодня происходит 4-й технологический переход – энергопереход. Это значит, что возобновляемые источники энергии начали занимать свою нишу, вытесняя традиционные. С каждым годом все больше вводятся в эксплуатацию солнечная, ветровая энергетика. По примеру 2022 года из общего количества введенных объектов, 80% – возобновляемые источники энергии», – отметил Александр Новак.

Продолжится обсуждение этого вопроса в рамках ПМЭФ на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего – возможности будущего», где эксперты расскажут, каковы перспективы переориентации на новые рынки и кооперации России с дружественными странами: «У нас в балансе будут все виды источников энергии и в каждом направлении будут свои собственные технологии, которые позволят конкурировать с альтернативами: по цене, качеству, экологичности», – отметил Александр Новак.

Клуб ПМЭФ – сообщество ведущих политических деятелей, ученых и экспертов, постоянно принимающих участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. Участников клуба можно по праву называть амбассадорами ПМЭФ.

ПМЭФ-клуб является площадкой для обсуждения тем и вопросов глобальной экономики, политики, социального развития, которые впоследствии будут вынесены в повестку Форума, станут основными вехами его программы.

Петербургский международный экономический форум пройдет 14–17 июня 2023 года на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

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