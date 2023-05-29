В Башкирии завершился пятый инвестиционный сабантуй «Зауралье»

Фото: пресс-служба инвестиционного сабантуя «Зауралье»

Завершился пятый Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2023», который прошел в башкирском городе Сибай 25 – 27 мая. Форум собрал 3300 участников из 14 регионов России. В его работе приняли участие делегации из девяти стран: Казахстана, Узбекистана, Турции, Индии, Ирана, Италии, Таджикистана, Беларуси; Китай представил одну из самых больших делегаций – около 50 человек!

ХАКЕРСКАЯ АТАКА КАК ЗНАК КАЧЕСТВА

Участники инвестиционного сабантуя обсудили опыт привлечения инвестиций, методы формирования комфортного бизнес-климата, затронули темы экологии, развития туризма и транспортной инфраструктуры, создания комфортной городской среды.

«Юбилейный инвест-сабантуй «Зауралье» прошел в условиях усиливающегося санкционного давления, однако это не помешало ему привлечь к себе внимание не только российских, но и зарубежных компаний. А произошедшая во время пленарного заседания хакерская атака на сайт форума является определенным знаком качества нашего мероприятия», - отметил на своей странице «ВКонтакте» премьер-министр правительства республики Башкортостан Андрей Назаров.

На площадке форума подписано 32 соглашения на общую сумму 172,5 млрд.

Один из наглядных примеров экономического развития региона - правительство республики, Сбербанк и компания «УК Стар Нафта» завизировали соглашение о стратегическом партнерстве. Агрохолдинг планирует построить репродуктор по производству инкубационного яйца бройлеров в Альшеевском районе. Производственная мощность составит 40 млн инкубационного яйца в год. Также создадут бройлерное производство, мощностью до 100 тыс. тонн мяса в год и убойный цех.

Другое направление инвестпроекта – расширение земель сельхозназначения до 100 тыс. гектаров, приобретение сельхозтехники, строительство и модернизация мощностей для хранения зерна с целью создания единой экспортной точки. Гендиректор компании Альбина Газизова отметила, что в итоге компания планирует создать единую экспортную точку и запустить железнодорожную отгрузку на совместное предприятие в Китае. Это позволит экспортировать комбикорма, жом, птицу в объеме до 300 тыс. тонн в год.

ОБОРОТ С КИТАЕМ ВЫРОС НА ТРЕТЬ

Причем, сотрудничество республики с соседней страной уже активно развивается.

«В январе-марте 2023 года взаимный товарооборот Башкортостана и Китая увеличился на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева. - Если же разбить структуру экспорта на составляющие, то можно заметить, что львиную долю поставок в Китай занимает машиностроительная продукция. Меньшие объемы поставок у продукции химической промышленности и продовольственных товаров. По итогам прошлого года на Поднебесную пришлась четверть товарооборота нашей республики, и мы видим большой потенциал для того, чтобы эти показали увеличить».

Директор компании «Импорт и экспорт Башкортостана» Дияз Каллимуллин рассказал о том, что в их планах запустить прямой сборный поезд «Уфа – Китай» для отправки товаров в КНР. Этот проект необходим, так как одна партия состоит из 50 контейнеров, и не все производители могут бронировать такой объем разом.

Фото: пресс-служба инвестиционного сабантуя «Зауралье»

Башкирия продолжает активно развивать туристическую инфраструктуру. На форуме стало известно, что в Абзелиловском районе на берегу озера Банное планируется построить всесезонный курорт «Ике Тау». Инвестор намерен вложить в проект 5,5 млрд рублей, что позволит создать порядка 500 новых рабочих мест.

Подписано соглашение о строительстве санатория «Якутовский соленый источник» на территории Куюргазинского района с номерным фондом на 750 человек летом и 450 человек зимой. А также инвесторы готовы создать круглогодичный оздоровительный центр отдыха в Уфе (объем инвестиций - 110,5 млн рублей).

«ФУНДАМЕНТ В ОБЛАСТИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ»

При этом регион открыт и для новых идей. На площадке инвестиционного сабантуя эксперты обсудили возможность развития проекта авиационной беспилотной транспортно-логистической системы на базе беспилотников.

Первый заместитель генерального директора Фонда ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина», первый заместитель генерального директора Межведомственного аналитического центра Константин Хатковский напомнил, что сейчас в стране принято решение о формировании научно - производственных центров по беспилотным авиационным системам. В ряде регионов, в том числе и в Башкортостане, введены экспериментально правовые режимы.

«Национальный проект должен стать инструментом, с помощью которого можно будет адресно поддерживать бизнес на ключевых этапах жизненного цикла беспилотных авиационных систем как при производстве, так и при эксплуатации, - отметил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

Кроме того, в Башкортостане планируют создать креативный центр киноиндустрии. Как рассказал российский продюсер кино и телевидения, сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино» Илья Бачурин, предпосылкой для создания новой концепции креативного кластера является постоянное ускорение процессов развития, трансформации технологий, творческих и производственных процессов. Рабочее название пространства – «Сердце Башкортостана».

«Исторические, природные преимущества Башкортостана станут фундаментом для создания принципиально нового проекта в области креативных индустрий. Его новизна – в совмещении уже имеющихся высоких технологий и создании новых технологий в совместной работе профессиональных участников рынка и талантливой молодежи, которой будут созданы и предложены все условия для работы на площадке проекта, - пояснил Илья Бачурин.

В завершение секции участникам форума были представлены два крупных кинопроекта, которые планируется снять в республике.

ФОРУМ — ПРАЗДНИК

В заключительный день экономического форума в Абзелиловском районе республики прошел традиционный весенний сабантуй. На празднике окончания весенних полевых работ 12 районов республики представили свои национальные подворья. Местное отделение всероссийской организации «Боевое братство» показало выставку, отражающую славный боевой путь выходцев из Абзелиловского района, начиная с 1812 года. Также гостям сабантуя показали театрализованное представление, посвященное бойцам 112 Башкирской кавалерийской дивизии и уроженцу Абзелиловского района — Герою Советского Союза Тагиру Касимову.

В празднике принял участие глава Башкортостана Радий Хабиров.

- Хочу также поприветствовать участников и гостей уже пятого по счету Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье». Надеюсь, что все вы остались довольны работой на форуме, провели плодотворные и интересные встречи. Что вы открыли для себя нашу республику, оценили ее огромный потенциал. А возможности у нас, действительно — большие. И для тех, кто хочет работать у нас, развивать свой бизнес. И для тех, кто хочет приехать к нам в гости, на учебу, как турист или поправить свое здоровье, — резюмировал Радий Хабиров.

Глава республики почтил память участников СВО, погибших при выполнении воинского долга.