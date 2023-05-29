Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Владимир Путин подписал сразу несколько важных законов и указов.
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Первый закон касается выборов в регионах с военным положением. А таких у нас четыре - Херсонская и Запорожская области, а также Луганская и Донецкая народные республики.
По новому документу, теперь власти этих субъектов могут создавать избирательные участки за своими пределами, а жители этих регионов смогут голосовать не только по паспорту, но и по другим документам, которые его заменяют.
До этого момента закон гласил, что на территориях, где введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти или местного самоуправления не проводились
Еще один закон, подписанный президентом, позволяет участникам спецоперации сохранить жилье по прежнему месту службы. В каких районах это будет действовать решит правительство.
Более того, за военными, у которых нет своего жилья, сохранится и очередь там, где он служил до отправки в зону СВО, и там же сохраняется компенсация за аренду для семей бойцов. Причем ее размер не зависит ни от воинского звания, ни от должности, ни от выслуги лет.
Глава государства денонсировал Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Его еще в 1990 году подписывали страны НАТО и государства Варшавского договора. Этот документ ограничивал количество обычных (не ядерных) вооружений и техники.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова, никаких последствий такого решения Путина не будет. «Это был уже неживой механизм — и поверьте, не по вине Российской Федерации». В области контроля над вооружениями, и стратегический стабильности образовался вакуум, «который по идее нужно срочно заполнять новыми актами международного права».
Теперь у России и Киргизии общая система противовоздушной обороны. Это еще один закон, который подписал Владимир Путин. Она станет частью объединённой ПВО всех стран СНГ. Соглашение заключено на пять лет с автоматическим продлением.