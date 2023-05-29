Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Владимир Путин подписал сразу несколько важных законов и указов. Фото: REUTERS

ВЫБОРАМ БЫТЬ

Первый закон касается выборов в регионах с военным положением. А таких у нас четыре - Херсонская и Запорожская области, а также Луганская и Донецкая народные республики.

По новому документу, теперь власти этих субъектов могут создавать избирательные участки за своими пределами, а жители этих регионов смогут голосовать не только по паспорту, но и по другим документам, которые его заменяют.

До этого момента закон гласил, что на территориях, где введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти или местного самоуправления не проводились

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ГЕРОЕВ

Еще один закон, подписанный президентом, позволяет участникам спецоперации сохранить жилье по прежнему месту службы. В каких районах это будет действовать решит правительство.

Более того, за военными, у которых нет своего жилья, сохранится и очередь там, где он служил до отправки в зону СВО, и там же сохраняется компенсация за аренду для семей бойцов. Причем ее размер не зависит ни от воинского звания, ни от должности, ни от выслуги лет.

ДОВСЕ - ВСЕ

Глава государства денонсировал Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Его еще в 1990 году подписывали страны НАТО и государства Варшавского договора. Этот документ ограничивал количество обычных (не ядерных) вооружений и техники.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова, никаких последствий такого решения Путина не будет. «Это был уже неживой механизм — и поверьте, не по вине Российской Федерации». В области контроля над вооружениями, и стратегический стабильности образовался вакуум, «который по идее нужно срочно заполнять новыми актами международного права».

ОБЩАЯ ПВО

Теперь у России и Киргизии общая система противовоздушной обороны. Это еще один закон, который подписал Владимир Путин. Она станет частью объединённой ПВО всех стран СНГ. Соглашение заключено на пять лет с автоматическим продлением.