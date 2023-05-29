Четыре секрета якутского успеха: о чем глава республики Саха говорил с Владимиром Путиным

Владимир Путин принял в Кремле главу Якутии Айсена Николаева. Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В начале рабочей недели Владимир Путин принял в Кремле главу Якутии Айсена Николаева.

- Я знаком с положительными тенденциями: они есть и в промышленности, и даже в сельском хозяйстве, в стройке. Но что особенно радует – у вас выше, чем в среднем по стране, и вообще в целом хорошие показатели естественного прироста населения и роста численности постоянного населения. Как вам это удаётся? – спросил президент.

- Я считаю, что это результат той политики, которую вы проводите по поддержке Дальнего Востока, - скромно ответил глава республики, а потом по пунктам перечислил, что конкретно делается в регионе.

ДЕМОГРАФИЯ

С прошлого года родители получают за каждого рожденного в Якутии ребенка по 100 тысяч рублей. Мамам и папам акция так понравилась, что ее решили продлить еще на пять лет.

Результат: население Якутии за пять лет выросло с 960 до 996 тысяч человек. В этом году ждут миллионного жителя.

- Впервые в истории средняя продолжительность жизни в Якутии превысила среднюю по стране, с гордостью отметил Николаев.

УГОЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ

- Хорошо развивается отрасль (угольная – Ред.) сейчас? – спросил Путин.

- Мы – чемпионы, - ответил глава республики.

За последние шесть лет добыча угля в Якутии скакнула в два с половиной раза. Если в 2017-м было 16 млн. тонн, то в 2022-м – 39 млн. тонн.

Одна компания даже строит за свой счет железную дорогу через Хабаровский край к Тихому океану. Параллельно создается новый порт, строится аэродром…

ЗОЛОТО И АЛМАЗЫ

Куда ж без них в Якутии. На берегу Ледовитого океана Росатом построит первую в мире АЭС малой мощности (110 мегаватт с двух реакторов) для будущего золотого месторождения.

- Электростанция даст возможность освоить не только это крупнейшее золоторудное месторождение (там почти 200 тонн золота), но и ряд месторождений редкоземельных металлов, олова, и, конечно же, даст огромный импульс развитию арктической территории, - заверил Николаев.

А еще в окрестностях города Мирный началась разработка нового алмазного рудника. Первые бриллианты оттуда мы увидим только после 2030 года, но проект обеспечит местных жителей работой еще на 50 лет.

БОРЬБА С ОГНЕМ

В позапрошлом году дым от пожаров Якутии разошелся по всей Сибири.

- Пожароопасный период. Как мы готовимся к этому? – ожидаемо после такого уточнил президент.

- Федеральный бюджет почти в шесть раз увеличил финансирование по своему направлению, мы более чем в три раза увеличили, - перечислил глава республики.

Николаев сообщил, что муниципалы наняли дополнительных лесных пожарных, купили новую технику. В прошлом году впервые авиацию использовали для вызова дождей в пожароопасных местах.

Результат: в 2022-м пожаров было в три раза меньше, чем в 2021-м.