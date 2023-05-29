Американский Patriot снова не справился с российским «Кинжалом»: в Киеве разгромлены три склада с оружием НАТО

Минобороны России заявило о разгроме в Киеве трех складов с оружием НАТО

Минувшей ночью под Киевом дрожала земля от группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены. В результате удара поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Очевидно, речь идет об ударе по району Киева, где был военный аэродром Жуляны. Наши «Кинжалы» вспороли его взлетку, а в районе аэродрома три склада с американскими гаубицами и боекомплектами к ним на десятки миллионов долларов. Не спасла «законные цели» от наших быстрых ракет даже хваленая ЗРК Patriot.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о потерях ВСУ по всей линии соприкосновения: на Купянском направлении уничтожены 65 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 55, на Донецком до 145, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 140, на Херсонском до 20.

Кроме 425 наемников киевского режима наши воины разгромили две диверсионные группы ВСУ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, три склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также десятки танков, бронемашин и пикапов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией за прошедшие сутки поражены ангар с вооружением и военной техникой 126-й бригады территориальной обороны, командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ, 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124 районах.

Конашенков поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, что в течение суток перехватили три крылатые ракеты «Storm Shadow», 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 14 беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

429 - самолетов.

235 - вертолетов.

4371 - беспилотный летательный аппарат.

424 - зенитных ракетных комплекса.

9324 - танка и других боевых бронированных машин.

1100 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4934 - орудия полевой артиллерии и минометов.

10527 - единиц специальной военной автомобильной техники.