«Раздражает союзников» и «меняет мир»: Как мировые СМИ встретили победу Реджепа Эрдогана на выборах в Турции

Эрдоган победил на выборах президента Турции. Фото: Getty Images

Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов, оставив за бортом своего политического оппонента - 74-летнего Кемаля Кылычдароглу. Западные издания в унисон предрекают Турции продолжение жесткого правления, а также ожидают усиления республики на мировой арене.

Guardian

Реджеп Тайип Эрдоган продлил свои два десятилетия пребывания у власти, обеспечив себе победу в результате голосования. <…> Победа лидера Турции, находящегося на этом посту дольше всех, дает ему как еще один президентский срок, так и поддержку его популистского стиля правления. Турецкий лидер провел два десятилетия, перестраивая страну по своей воле, концентрируя власть в своем кабинете, преследуя противников и проводя все более неортодоксальную экономическую политику. Несмотря на это, он получил поддержку во многих регионах Турции, в том числе в пострадавших от смертоносного землетрясения.

Independent

Эрдоган объявил о еще одном своем пятилетнем президентском сроке, который продлит его автократическое правление до четверти века. Результат, приуроченный к столетию основания Турции как республики Мустафой Кемалем Ататюрком, окажет глубокое символическое влияние на страну. Г-н Эрдоган заявил, что он открывает дверь в «столетие для Турции». Учитывая географическое положение Турции как моста между Западом и Востоком, продление правления Эрдогана также повлияет на ряд глобальных проблем, включая конфликт на Украине, обсуждение расширения НАТО и соперничество между Соединенными Штатами и Китаем.

CNN

Выступая после победы перед тысячами своих сторонников у президентского комплекса в Анкаре, Эрдоган сказал, что настало время «отложить в сторону все дебаты и конфликты, касающиеся периода выборов, и объединиться вокруг наших национальных целей и мечтаний».

«Мы не единственные победители, победителем стала Турция. В выигрыше все части нашего общества, наша демократия», — сказал Эрдоган.

Washington Post

Выборы стали для Эрдогана самым серьезным политическим вызовом со времени убедительной победы его партии на выборах 2002 года, которая привела его к власти. <…> Многое было поставлено на карту. При правлении Эрдогана роль Турции как влиятельного регионального и международного посредника существенно возросла, даже несмотря на то, что он стал все более нетерпимым к инакомыслию. <…> Эрдоган является лидером Турции дольше всех, превзойдя даже Мустафу Кемаля Ататюрка, основателя современной Турецкой республики.

Sky News

После первого тура президентских выборов Эрдоган казался в высшей степени расслабленным. И это несмотря на то, что опросы показывали, что он отстает от своего соперника. <…> Более поздний подсчет голосов несколько сократил разрыв, действующему президенту все же удалось получить более половины голосов. Это был самый высокий шанс свержения президента Эрдогана. Но шансы его соперника на провал оказались выше.

New York Times

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье отразил величайший политический вызов в своей карьере, обеспечив победу во втором туре президентских выборов. Лидер, который раздражал западных союзников, усиливая свою хватку в турецком государстве, получил мандат еще на пять лет правления. Его победа означает, что Эрдоган сможет усиливать свое консервативное влияние на турецкое общество, одновременно укрепляя экономическую и геополитическую мощь страны. Он продолжит оставаться союзником США по НАТО, используя это, в частности, для того, чтобы стать ключевым посредником в конфликте на Украине.

Politico

Победа Эрдогана может иметь значение далеко за пределами Анкары, поскольку Турция стоит на перекрестке Европы и Азии и играет ключевую роль в НАТО. Эрдоган превратил свою страну из нации, ориентированной в основном на себя, в геополитического игрока.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Тысячи сторонников на улицах, поздравления мировых лидеров и "праздник демократии": Эрдоган победил на выборах президента Турции

Политолог Айдын Сезер объяснил поражение оппозиции на выборах президента Турции (подробности)