Россия приглашает союзников под «ядерный зонтик»? Может ли «шутка» Лукашенко составить конкуренцию НАТО

Примечательный диалог о возможных путях углубления интеграции на постсоветском пространстве состоялся на заседании Евразийского экономического форума. Фото: REUTERS

Примечательный диалог, пусть и заочный, о возможных путях углубления интеграции на постсоветском пространстве состоялся на заседании Евразийского экономического форума, прошедшего в Москве, между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Токаев в своем выступлении на пленарной сессии вдруг не без одобрительного удивления высказался о Союзном государстве России и Белоруссии (СГ): «В мировой политической истории создан уникальный прецедент, или феномен, как хотите, - создание государства по формуле «две страны - одно государство» с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом, и, я извиняюсь, даже ядерное оружие одно на двоих сейчас».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Все заметили, что во время этого пассажа казахского президента сидевшие на сцене Владимир Путин и Александр Лукашенко доверительно обменялись какими-то репликами и демонстративно пожали друг другу руку. Скорее всего, им понравилась оценка казахского коллеги высокой степени интеграции России и Белоруссии.

Правда, Токаев после этого сказал, что «есть другой уровень интеграции», пояснив, что на нем находятся другие страны ЕАЭС - Казахстан, Киргизия и Армения - и что «с этой реальностью нам нужно считаться: как мы будем работать в этих условиях».

Уже после форума Лукашенко в интервью телеведущему Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Казахстан и другие постсоветские страны могут вступить в СГ (его устав, кстати, предполагает прием новых членов), чтобы, в частности, получить ядерный щит. «В союз Белоруссии и России надо вступать - и будет ядерное оружие на всех», - добавил он, подчеркнув, что это его личная позиция, а не официальное заявление.

После этого пришлось слово брать уже Токаеву. Вернувшись домой, он отреагировал на предложение Лукашенко так: «Я по достоинству оценил его шутку». Необходимости вступать в Союзное государство у Казахстана нет, пояснил он, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего ЕАЭС.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Но хорошо известно, что в каждой шутке есть доля шутки. А остальное может быть весьма серьезно.

Прежде всего, впервые глава одного из членов СГ «в шутку» позвал присоединиться к объединению своих коллег по Евразийскому экономическому союзу. Причем после того, как один из лидеров стран-членов ЕАЭС дал, надо полагать, не «в шутку» столь высокую оценку уровня интеграции во всех сферах России и Белоруссии. Кстати, еще до недавнего времени многие эксперты считали, что наоборот, в ЕАЭС уровень интеграции выше, чем в СГ, за счет того, что созданы наднациональные органы, которым страны делегировали свои полномочия. За последний год с небольшим ситуация кардинально поменялась, и теперь уже СГ в глазах наших союзников по ЕАЭС является ориентиром для интеграции. Что бы потом они ни говорили о «шутке Лукашенко».

Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

Давайте посмотрим на этот эпизод в контексте открытого и жесткого противостояния России с Западом после начала СВО. Что мы слышим от западников? Ага, получили то, на что не рассчитывали, - расширение и укрепление НАТО! А от вас все отвернулись, вы - изгои, с которыми никто из «свободного мира» не хочет иметь дела…

Ну, как отвернулись, это мы видим. Глобальный Юг, ставшей геополитической реальностью, уже заставил Запад пытаться переманить на свою сторону его ключевые страны, которые никак не желают рвать связи с Россией. Расширение НАТО - это тоже надвое бабушка сказала. Да, финны уже в блоке, доползут до него, должно быть, и шведы. Но безопаснее себя почувствуют вчерашние «нейтралы»? Очевидно, что нет, и об этом они же открыто говорят. А после размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии поводов для реального беспокойства у «триумфаторов» из НАТО сильно прибавилось.

Диалог состоялся на заседании Евразийского экономического форума Фото: REUTERS

А тут еще «батька» в своей манере рубанул фактически про российский «ядерный зонтик» для постсоветских стран. Ведь для западников один из главных аргументов членства в НАТО - ядерные гарантии США. В условиях нынешней конфронтации, когда американцы гарантировать безопасность странам, которые «не с ними», явно не будут, впору задуматься тем, кто так верит западным обещаниям и меморандумам. Нет, речь не о том, что Казахстан, например, как член Договора о нераспространении ядерного оружия и Договора о запрещении его испытаний решит вдруг выйти из него. Просто суровая логика глобального конфликта, к которой ведет дело Запад, может эти договоры отменить. И тогда что?

Вот об этом, наверное, и «пошутил» Лукашенко. Экономическая интеграция - это хорошо. А не хотите ли еще и совместным ядерным щитом прикрыться? И «шутка» его, что бы ни говорили, заставила задуматься.