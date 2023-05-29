Как «неуловимый» Борис Сичкин сам придумал свою смерть

Настоящим украшением фильма стала роль Бубы Касторского в исполнении Бориса Сичкина. Фото: кадр из фильма.

Режиссер Эдмонд Кеосаян совершенно не собирался снимать сиквел своих суперуспешных «Неуловимых мстителей» (фильм вышел на экраны в апреле 1967 года). Он считал: сюжет о приключениях четырёх подростков в годы Гражданской войны исчерпан. Все что хотел рассказать Павел Бляхин в своей повести «Красные дьяволята» (по её мотивам был снят фильм), в картине рассказано. Любые сиквелы обычно хуже оригинала. К тому же у Кеосаяна намечался новый проект по сценарию Андрея Тарковского и Андрона Кончаловского «Антарктида – далекая страна» - о героическом освоении Южного полюса. Снимать бесконечные погони с перестрелками, которые так нравились юным зрителям, ему было неинтересно. Но зрители требовали продолжения.

За первый год проката «Неуловимых мстителей» фильм посмотрело 54 млн. человек, причем значительная часть - по пять-десять раз! Зрители завалили «Мосфильм» письмами с просьбами, требованиями, угрозами...

Для сиквела пришлось писать оригинальный сценарий. Соавтором Эдмонда Кеосаяна стал Артур Макаров (приёмный сын режиссёра Сергея Герасимова и актрисы Тамары Макаровой), по его сценариям было снято немало детективов. Он был мастером криминального жанра. Кстати, через 30 лет после «Неуловимых» он погиб от рук преступников. Его зарезали охотничьим ножом. Убийство Артура Макарова так и не было раскрыто.

Сюжет о приключениях четырёх подростков - Даньки, Ксанки, Валерки и Яшки-цыгана - сценаристы перенесли из Новой Каховки (Херсонская область) в Крым. Ялта стала тем самым «южным городом», в котором засели белогвардейцы. Большинство эпизодов, в том числе с погонями и перестрелкой, снимали практически в центре города. Площадками для съемок стали набережная, городской парк, центральные улицы. На экране «засветились» Клуб моряков и Армянская церковь. Съемки проходили летом, в разгар курортного сезона. Надо ли объяснять, что местные жители и отдыхающие стремились попасть в кадр всеми доступными средствами. Они караулили кинематографистов в городском парке, на набережной, у входа в гостиницу «Крым», которая стала «штабом белой контрразведки».

Выйти из гостиницы на улицу, а уж тем более на променад по ялтинской набережной, было невозможно. Особенно это касалось славной четверки отважных «мстителей». Их сразу окружала толпа. Витя Косых (Данька Щусь) и Миша Метелкин (в «Неуловимых…» он - Валерка Мещеряков) были уже настоящими кинозвездами, до «Мстителей» они снялись в нескольких картинах.

Иногда местным всё же удавалось попасть в эффектный кадр.

Василий Васильев, который играл Яшку-цыгана, большинство трюков исполнял сам, как, впрочем, и другие юные артисты. Все они лихо скакали на лошадях, стреляли, ловко дрались – трюки им готовили профессиональные каскадеры. Но были по-настоящему опасные моменты. Например, когда снимался эпизод, где Яшка прыгает в море со скалы Дива. Васю Васильева к съемке этой сцены не допустили, хотя у него была прекрасная физическая подготовка. Дублеров на этот трюк не нашлось даже среди каскадеров. Вместо профессионалов опасный прыжок совершил местный житель Анатолий Гаевой.

Настоящим украшением фильма стала роль Бубы Касторского в исполнении Бориса Сичкина. Его куплеты «Я одессит, я из Одессы, здрасьте!» распевал весь Советский Союз. Кстати, это не вымышленный образ. В 20-х годах был такой одесский куплетист Буба Касторский, который перешел на сторону революции. В сценарии «Новых неуловимых» никто Касторского не убивал. Идея с его героической смертью принадлежала… Борису Сичкину. Мол, гибель обаятельнейшего персонажа придаст серьёзность приключенческому фильму. Кеосаян сначала возражал, но потом согласился отснять сцену героической гибели куплетиста и показать вариант с такой концовкой на предпросмотре. «Если тебя не будет жалко, - сказал он Сичкину, - тогда тебя убивать не надо, а будет жалко - ты прав, стоит убить».

После просмотра к Кеосаяну подошли зрители с просьбой не убивать Бубу. На глазах у них были слёзы. Режиссёр повернулся к Сичкину со словами: «Ты убит!».

«Новые приключения неуловимых» за год проката посмотрело более 66 млн человек, даже больше, чем первую часть. Сиквел оказался самым успешным из трилогии (в 1971 году вышел третий фильм «Корона Российской империи, или Снова неуловимые»). Даже критикам вторая часть понравилась больше, чем первая. Она показалась глубже, серьезнее (возможно, из-за смерти Бубы Касторского), при этом в ней были танцы, песни, эксцентрика, погони, перестрелки, приключения более зрелищными, чем в первой части.