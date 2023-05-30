Внезапная смерть младенцев во сне: Ученые раскрыли, как избежать главной опасности

Синдромом внезапной детской смерти (СВДС) – одна из загадок человеческой природы. Фото: Shutterstock

Синдромом внезапной детской смерти (СВДС) – одна из загадок человеческой природы. Это внезапная необъяснимая смерть здорового младенца, которая происходит чаще всего в возрасте до 8 месяцев. Сейчас это основная причина гибели детей в самый ранний период жизни. В России на каждую тысячу рожденных малышей приходится 0,43 случая СВДС. Пик внезапных детских смертей приходится на возраст 2 – 4 месяца, при этом по необъяснимой (по крайней мере, пока) причине мальчиков среди погибших больше половины - 60%.

Ученые из Гарвардской школы медицины и детского отделения больницы в Сан-Диего, Калифорния проанализировали данные, собранные в этих учреждениях за период с 2004 года по 2011 год. Результаты анализа, опубликованные в журнале «Невропатология и Экспериментальная неврология» показали, что у погибших есть одна общая черта – изменение рецептора серотонина 2A/C, отвечающего за «самооживление» во время сна, за насыщение кислородом мозга. Это удалось установить «постфактум» по исследованию спинного мозга. Получается, что дело в определенном биологическом отклонении, которое делает ребенка уязвимым в первые месяцы жизни. Однако, не только в нем.

Ученые считают, что СВДС случается при совпадении трех факторов:

- возраст до года, когда у ребенка активно продолжают развиваться дыхательная и сердечно-сосудистая системы организма;

- неправильная (!) поза для сна лицом вниз или сон в одной кровати с родителями;

- есть биологическая аномалия, которая делает младенца уязвимым к проблемам с дыханием во время сна.

Однако сейчас у науки нет четких инструментов для выявления опасных биологических аномалий у младенцев. Получается, что соблюдение правил безопасного сна остается единственным фактором, на который можно повлиять, чтобы снизить риски, отмечают авторы статьи.

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО СНА

Вот что считают важным для безопасного сна младенца:

- положение лежа на спине,

- жесткий матрасик, чтобы поверхность для сна была твердой,

- совместное проживание в одной комнате с родителями (в первые месяцы жизни), исключая сон в общей кровати;

- отсутствие мягких постельных принадлежностей у малыша (подушки, одеяла, бортики в кроватку),

- исключение риска перегрева (не укутывать).

ВАЖНО!

Американская академия педиатрии предупреждает, что курение, употребление алкоголя и наркотиков во время беременности может стать причиной задержки внутриутробного развития плода, а также возникновения синдрома внезапной детской смерти.