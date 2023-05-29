Азат Шайдуллин: «Теперь у маркетолога есть все инструменты для правильного анализа и принятия решений»

По прогнозам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) оборот продаж в сети в России в 2023 году может вырасти на 25-30% до 6,6 трлн рублей. Об этом говорят и темпы появления на рынке цифровых инструментов, позволяющих прогнозировать и предсказывать тренды в торговле. Бизнесмен с опытом более 12 лет в IT, член РАЭК/Клуба, обладатель престижной награды National Business Award в номинации «Предприниматель года» Азат Шайдуллин разработал уникальную систему, с которой можно рассчитать и увеличить прибыль от рекламы в Яндекс.Директ и поделился с нами своим видением настоящего и будущего e-commerce.

— Азат, Вы имеете уникальный практический опыт в сфере разработки продвижения веб-сайтов, являясь сооснователем веб-студии Barsweb.ru. Как эти знания и навыки помогли успешно реализоваться в сфере e-commerce?

— Я бы сказал: «IT- мое прошлое, настоящее и будущее». Мы работаем в сфере e-commerce, и наша компания имеет высокую степень автоматизации процессов, начиная от закупки товаров, привлечения покупателей до обработки и исполнения заказов. IT- составляющая бизнеса позволяет предоставлять клиентам лучший сервис, без этого мы не смогли бы построить столь успешную фирму. У нас много разработок in-house, чему несомненно способствует мое высшее образование по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления», которое я получил в Казанском федеральном университете. Также большую роль сыграл предыдущий практический опыт в сфере разработки и продвижения веб-сайтов - я являюсь сооснователем веб-студии Barsweb.ru. В студенческие годы я научился программировать, автоматизировать процессы, в ходе работы в веб-студии получил большой опыт по созданию продающих сайтов, оптимизации и продвижению их, по найму сотрудников и сбору команды, а самое главное – по строительству компании. Все это впоследствии помогло открыть крупнейший интернет-магазин в сфере продаж автомобильных аксессуаров.

— В вашей компании Autozs.ru - применяются нетандартные решения, например, уникальная система управления и планирования закупок, которая позволяет просчитывать риски так, чтобы продать все до последнего товара. Как этот механизм встроен в работу и какие результаты показывает?

— Результатом применения моих разработок в принципе является построение с нуля крупнейшего интернет-магазина в конкурентной нише автомобильных аксессуаров с оборотом около 100 млн рублей в год. Благодаря этому проекту люди могут закрыть свои потребности по улучшению интерьера и экстерьера автомобиля, сделать эксплуатацию более комфортной, практичной, безопасной, находясь при этом в любой точке России. В нашей компании используется много нестандартных решений - в бизнесе e-commerce продажи и закупки - основные процессы. Поэтому была разработана система управления и планирования, о которой Вы упомянули. Она позволяет правильно анализировать прошлые продажи и делать закуп на основе этих данных. Такой подход улучшает показатели оборачиваемости и правильного использования денежных средств. А рентабельность остатков выросла на 35%.

— Хочу спросить еще об одной инновации - уникальной системе аналитики, которая позволила увеличить ROI бизнеса на 7%. За счет чего это стало возможным?

— Контекстная реклама Яндекс.Директ состоит из множества поисковых запросов, по которым показывается сайт. Система аналитики и увеличения Roi рекламы Яндекс.Директ позволяет оценить, какой поисковый запрос прибыльный, а какой — впустую тратит бюджет. Разработка автоматически собирает данные о расходах, визитах, заявках и прибыли в одном окне. И позволяет там же вносить все необходимые изменения: корректировать ставки, останавливать/активировать фразы, исходя из проведенного анализа. Нам удалось снизить расходы на Яндекс.Директ, а выручку и прибыль с данного канала рекламы нарастить, что в целом повлияло на ROI бизнеса, который стал выше на 7%. Это было достигнуто за счет остановки неприбыльных фраз или снижения ставок по ним. Также выявлялись сверхприбыльные фразы с довольно низким охватом, по ним увеличивались ставки, что привело к скачку переходов и заказов. Функционал активации/приостановки объявлений, исходя из наличия товара на складе, оказался просто незаменимым. Спрос имеет характерность быть непостоянным, из-за чего периодически заканчиваются товары, а контролировать вручную такой процесс для маркетолога сложно и занимает много времени. Программа же отслеживает этот момент в реальном времени и останавливает объявление, если продукцию раскупили либо активирует, если произошло поступление на склад. Так бюджет на рекламу не тратится впустую, ведь какой смысл рекламировать то, чего нет в наличии?!

— Полагаю, именно эта разработка стала одним из основных пунктов, которые обеспечили Вам престижную награду National Business Award в номинации “Предприниматель года”. Что, кроме нее, в вашей работе отметило жюри?

— Официальная формулировка выглядит так: “За революционный маркетинговый инструмент в электронной коммерции и вывод предприятия на высокий уровень окупаемости”. Также была оценена моя разработка уникального сервиса по привлечению покупателей с помощью Яндекс.Директ. Система позволила объединить данные Яндекс.Директ и CRM-системы онлайн-магазина, благодаря чему у маркетолога появились все необходимые инструменты для правильного анализа и принятия решений. Хочу отметить, что премия National Business Award имеет большое значение в отрасли, в том числе, благодаря патронажу высокопоставленных представителей. Экспертный совет Премии в этом году включал 18 человек, среди которых были: председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза, председатель Союза пиарщиков России Мария Тарханова, генеральный директор Ассоциации Развития Финансовой Грамотности Вениамин Каганов, эксперт Евразийской экономической комиссии по вопросам сотрудничества с Южной Азией и Делового совета по сотрудничеству с Индией Евгений Грива. Быть отмеченным такими людьми - действительно честь.

— Но Вы и сами были в числе членов жюри таких значимых для отрасли конкурсов, как Премия Рунета 2022, Золотой сайт 2022, СХ World Awards 2022/2023. На что обращали внимание, оценивая участников? Какие тренды для себя подмечали?

— Если говорить о трендах, то компании все больше начинают использовать клиентский опыт для улучшения своего сервиса – теперь во внимание принимаются отзывы, обращения, обратная связь. Еще пару лет назад это не было мейнстримом, а сейчас набирает обороты.

На каждом событии я был включен на 100%, всегда старался быть объективным. Например, на «Премии Рунета» – национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет, я выявлял актуальные тенденции в развитии цифровых технологий. На мероприятии «Золотой Сайт и Золотое Приложение», поощряющем лучшие интернет-ресурсы компаний, я смотрел в сторону повышения общего уровня развития Российского Интернета. На “СХ WORLD AWARDS” — профессиональной ежегодной премии в индустрии клиентского опыта, обращал внимание на клиентоориентированность номинанта, способность слушать и слышать.

— Как на ваш взгляд, как специалиста, будет выглядеть торговля еще через 20 лет?

Маркетплейсы останутся в тренде. Больше начнут использовать AI, который станет помогать с рекомендациями по покупкам, возможно, появятся модели людей по внешности и поведению, дальше по принципу look a like будут сегментироваться и получать подходящие предложения по одежде, FMCG и другому. Разовьется цифровой профиль человека - люди начнут сами охотно делиться подобной информацией для получения более релевантного предложения. Возможно, перед покупкой клиент сможет погрузиться в виртуальную реальность и воспользоваться интересующим предметом. Думаю, нас ждет много интересного.