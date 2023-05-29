Эксперты повысили кредитный рейтинг АО «Совкомбанк» страхование»

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«Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» (АКРА) повысило кредитный рейтинг акционерного общества «Совкомбанк страхование» до уровня АА(RU), прогноз «Стабильный». Эксперты отметили сильный бизнес- и финансовый профиль компании при адекватном качестве управления. На повышение кредитного рейтинга также повлияло увеличение капитализации АО «Совкомбанк» страхование» за счет полученной в 2022 году прибыли. Кроме того, аналитики высоко оценивают вероятность поддержки компании со стороны ее акционера с высоким уровнем кредитоспособности.

«Совкомбанк страхование» работает в России с 1993 года. В прошлом году компания существенно укрепила свои позиции на страховом рынке. Ей удалось нарастить свою долю по наиболее доходным направлениям: автокаско, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев. По итогам прошлого года «Совкомбанк страхование» занимает 19-е место по величине начисленной премии, 11-е место – в сегментах ДМС и страхования от несчастных случаев, а также 12-е место в автокаско. Кроме того, в 2022 году был запущен процесс объединения страховых компаний, входящих в Группу, на базе «Совкомбанк страхование».

Компания сохранила достаточно высокие операционные показатели. Доля продаж через банки в 2022 году осталась на уровне предыдущего года и составила 52%. Доля прямых продаж выросла до 31%, 11% договоров были заключены агентами-автодилерами, 5% - брокерами.

Страховой портфель «Совкомбанк страхования» аналитики назвали умеренно диверсифицированным. Около 27% премии, полученной в 2022 году, приходится на страхование автокаско, еще 17% - на ДМС, на страхование от несчастного случая при заключении кредитных договоров - 16%, на ОСАГО - 10%. Темп роста страховых премий в 2022 году составил 114%. Эксперты «Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства» прогнозируют, что в целом темп роста страховых премий по ряду продуктов будет не ниже среднерыночного, а в некоторых сегментах превысит его.