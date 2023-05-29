Предпринимателей оставили в покое: Мишустин заявил, что проверки бизнеса достигли исторического минимума

Премьер-министр России Михаил Мишустин. Фото: REUTERS

В понедельник Михаил Мишустин посетил столичный технопарк «Калибр». На его территории работают компании, занимающиеся научно-производственной и инновационной деятельностью. Премьер ознакомился с работой некоторых резидентов технопарка: фабрики цифровой печати на ткани, компанией, которая выпускает электрический беспилотный транспорт для перевозки грузов на закрытых территориях, а также осмотрел продукцию крупного производителя одежды и снаряжения для экстремальных видов спорта и путешествий.

На одной из площадок Мишустина поджидали финалисты Всероссийской программы развития молодежного предпринимательства «Я в деле». Программа направлена на обучение в сфере бизнеса. В ней участвуют не только студенты, но и школьники 10–11-х классов.

Основатель благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» и глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев рассказал, что программа весьма востребована. Она уже работает в 62 регионах, а осенью к ним присоединятся еще 10. Участники программы занимаются различными технологическими стартапами. Одна из участниц рассказала Мишустину про свой проект - пенку для котов. Ее пока тестируют. Мишустин подошел к вопросу по-деловому, решив, что пенку имеет смысл испробовать на домашнем животном кого-либо из его окружения. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил в качестве испытуемого - собаку Алексея Нечаева.

- Да, давайте все на мне, - махнув рукой и как-то нервно засмеявшись согласился Нечаев.

Еще одна из участниц программы рассказала Мишустину, что разрабатывает мобильное приложение для отслеживания здоровья и развития детей Kids Health. Оно доступно в интернет-магазине RuStore.

- Очень важно, что RuStore - наш, импортозамещенный, и санкции не будут наносить ущерб, в том числе приложениям, - сказал Мишустин.

После осмотра технопарка Мишустин провел заседание правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства.

Премьер рассказал, что за последние четыре года число малых и средних предприятий выросло, а численность занятых в них в прошлом году превысила 28 млн. человек. И это несмотря на пандемию и санкции.

Отдельно Мишустин остановился на новых регионах. Премьер сообщил, что в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях действуют почти 70 тысяч малых и средних компаний.

- Одна из первостепенных задач - интеграция этих регионов в общую систему поддержки малого и среднего предпринимательства, которая действует по всей России. Формируется институциональная база и вновь создаваемые ИП и юрлица включаются в единый реестр малых и средних предприятий, - отметил премьер.

Мишустин также обратил внимание на снижение числа проверок бизнеса в России. По его словам, сейчас по уровню проверок предпринимателей мы на историческом минимуме - менее 340 тысяч в год. Причем, лишь треть из них касается малого бизнеса.

Напомним, мораторий на проверки власти ввели в 2022 году.

- Они проводились только в исключительных случаях - при угрозе жизни и здоровью людей. И лишь в отношении ограниченного круга предприятий, - сказал Мишустин.

По словам премьера, контролеров «переориентировали на профилактическую работу».

- Было проведено более 560 тыс. таких визитов, но когда предпринимателям помогали, объясняли, как сделать правильно, а не штрафовали, - сообщил премьер.

Мишустин заверил, что власти будут повышать роль малого и среднего бизнеса в экономике.