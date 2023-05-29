Все идет по плану: Отопительный сезон 2022-2023 года в Карелии прошел без сбоев

Отопительный сезон 2022-2023 года в Карелии прошел без сбоев. Фото: Семен Петров.

«Без сбоев и крупных инцидентов», - так прокомментировали прошедший отопительный сезон 2022-2023 года в Республике Карелия. По данным компании «Петербургтеплоэнерго», этой зимой на тепловых сетях региона все прошло в штатном режиме. Батареи работали 244 дней, в 118 из которых за окном было ниже нуля. Среднесуточный температурный минимум пришелся на январь и составил -18,3 оС.

Обойтись без серьезных технологических нарушений помогла качественная подготовка тепловых сетей в межотопительный период. А возникающие мелкие проблемы сразу исправляли без отключения отопления.

Чтобы так было и впредь, готовиться к отопительному сезону 2023-2024 начали уже сейчас. Запланированные проверки и ремонт проходят в полном объеме и в установленные сроки. В этом можно убедиться самостоятельно - на официальном сайте компании опубликованы графики планово-профилактических ремонтов теплоисточников, гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей

За лето 2023 года в Республике Карелия к новому отопительному сезону подготовят 62 котельных, 1 центральный тепловой пункт и 243 километров тепловых сетей.