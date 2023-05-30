Губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл образовательный форум «Алтай. Территория развития»

Фото: официальный сайт Алтайского края

29 мая у озера Ая Алтайского района состоялось открытие молодежного образовательного форума «Алтай. Территория развития». В этом году он проходит в 15-й раз. Более 500 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 66 регионов России и девяти стран приехали в Алтайский край, чтобы обменяться опытом и знаниями в управленческой деятельности, разработке интересных инициатив, внедрении их в практику.

ПРОЯВИТЬ СЕБЯ

В торжественном открытии форума принял участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Дмитрий Колозин. Обращаясь к участникам мероприятия полпред пожелал: «Плодотворной работы, вкушать радость общения, новых друзей, всего самого доброго и только вперед!».

Участников и гостей молодежного образовательного форума «Алтай. Территория развития» приветствовал губернатор Виктор Томенко.

«Я искренне рад видеть столько молодых, энергичных, счастливых, веселых, перспективных молодых людей, - отметил глава региона. - Наш форум, как впрочем и в предыдущие годы, открывает летнюю форумную кампанию 2023 года по всей стране. Надеюсь, мы зададим хороший серьезный темп и уровень, который будут держать и все другие площадки на территории нашей страны. Как всегда, наш форум, его площадки - это возможность проявить себя, узнать много нового, получить навыки и компетенции, а самое главное - получить доступ к инструментам реализации своих задумок, идей и проектов, с которыми вы приехали на форум».

Виктор Томенко посетил площадки «Добро, бро», «Я - профи», встретился с их лидерами и участниками, в неформальной обстановке пообщался с молодыми людьми.

ИЗ УЧАСТНИКОВ В ЭКСПЕРТЫ

Стоит отметить, что в рамках форума вновь пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов «Росмолодежь. Гранты». Участники могут представить свой проект в одной из 18 номинаций. Максимальный размер грантовой поддержки составит 1 миллион рублей. В прошлом году, отметил Виктор Томенко, 19 победителей конкурса получили гранты на общую сумму около 10 миллионов рублей. Замечательно и то, что участники форума прошлых лет возвращаются на АТР - многие уже в качестве экспертов помогают в его организации.

Например, Кирилл Скобелин на форум АТР ездил в 2019 году как участник. В 2020 уже выступил в роли руководителя площадки. В 2021 и 2022 году был в команде организаторов творческой части форума. В прошлом году выиграл грант на развитие проекта, который сейчас находится на стадии реализации.

«Театральный марафон «Истории одной земли» – это уникальное решение для поддержки театрального самодеятельного молодежного творчества в Алтайском крае», - отметил активист.

Суть проекта в том, что четыре любительских театральных коллектива приглашаются в проект, и им назначаются наставники из числа профессиональных педагогов, режиссеров и актеров драматических театров. По замыслу проекта, наставниками были проведены предварительные тренинги и мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и пластике, а также были организованы круглые столы, по результатам которых определили драматургический материал для постановок в этих театральных студиях (материалом стали произведения писателей Алтайского края). Затем прошел показ эскизов данных спектаклей в течении трех дней. Сейчас проект гастролирует со спектаклем-победителем (по зрительскому и экспертному голосованию) по городам Алтайского края.

Добавим, что Молодежный образовательный форум «АТР» будет работать до 2 июня. Ключевая тема в этом году - «Наставничество». Программа мероприятия включает восемь образовательных площадок по трем направлениям: «АТР-социальный», «АТР-управленческий», «АТР-трудовой». Участниками каждой площадки станут 60 человек. Кроме насыщенной образовательной программы, участников ждут творческие, интеллектуальные, спортивные, патриотические и туристские мероприятия, интерактивные площадки и многое другое.