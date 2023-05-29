«Не боялась лезть в пекло»: Елена Летучая – о «Вечернем Урганте», конфликтах с Самбурской и прошлой семьей мужа, и уходе с СТС и «Пятницы»

Телеведущая Елена Летучая. Фото: Кадр видео

Елена Летучая — одна из самых одиозных персон на российском ТВ. Ее работу на канале «Столица» мало кто помнит, зато все запомнили, как стремительно нордически сексапильная блондинка ворвалась в эфир канала «Пятница!» с программой «Ревизорро». Потом были проекты «Адская кухня», «Летучий отряд» и работа на СТС. И все же в сердцах зрителей Летучая навсегда останется девушкой в белых перчатках, проводящей проверку ресторанов и гостиниц. В интервью блогу «Надежда Стрелец» ведущая ответила на самые интересные вопросы, которые напрашиваются в связи с упоминанием ее персоны.

ПРО «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»

«В моей жизни не бывает понятия «неудача». Есть понятие «собственный путь». Когда я работала в студии спецпроектов Первого канала, уже понимала, что хочу идти дальше. Только запускалась программа «Вечерний Ургант». Я побежала наверх (в Останкино) и отнесла резюме. Им требовался продюсер. И меня не взяли. И когда я уже стала большой звездой и сама пришла к Ване Урганту, он первым делом достал мое резюме. Не знаю откуда. Тогда он пошутил, сказав, что «мы причастны к тому, что вы в итоге стали звездой». Стоило бы расстроиться, когда меня не взяли, но я пошла своим путем».

ПРО УХОД С КАНАЛА «ПЯТНИЦА!»

«Мое расставание было логичным. Меня там не ценили. Программа кончилась, и я была в чудовищном состоянии. Все время падала в обмороки. Врачи говорили остановиться. Каждый третий день я летала по разным городам. И это не тревел-шоу. Стресс. Заходишь в ресторан и не знаешь — по голове дадут или накормят. Как раз тогда я встретила мужа. И он меня встречал — окровавленную».

Фото: Кадр видео

ПРО УХОД С СТС

«В этой ситуации я поступила сама для себя очень честно. Раздался звонок: «От нас ушел Саша Рогов, осталась история с программами-переодевалками, и мы хотим возродить шоу «Снимите это немедленно!». Хотим попробовать тебя ведущей. Я им подошла. Нашли вторую ведущую — Карину Нигай. Сняли пилот. А потом по телефону мне сообщают, что Саша Рогов возвращается. Я спросила: «А как мы будем работать? А ему будет комфортно?». Меня заверили — не переживай. Потом мне сообщили, что программу назвали «Рогов+». Я попросила изменить название. И дело не в моей звездности или гордости. Просто если бы взяли любого другого человека вместо меня — это было бы оскорбление. Я просидела в актерском вагончике еще три часа, ожидая решения. Мне сказали, что название программы останется «Рогов+». Я встала и ушла».

ПРО СКАНДАЛ С САМБУРСКОЙ

«Все конфликты, кроме ухода с канала «Пятница!», инициировала не я сама. Меня туда втягивали. Мы с Настей не знакомы. И когда она выставила пост, где оскорбила лично меня, я была шокирована. Не понимала, зачем она это сделала? Я обычно не реагирую на подобные истории. Но тут посмотрела, кто написал, кто пролайкал, сделала выводы и думаю: «Шок». Думаю, она сделала это, потому что Настя работала на канале «Пятница!» и была ведущей «Ревизорро. Я подумала, что ее можно только пожалеть. Это было некрасиво»

ПРО СКАНДАЛ С ПРЕЖНЕЙ СЕМЬЕЙ МУЖА

«Я изначально не комментировала этот скандал (с бывшей женой Юрия Анашенкова, мужа Летучей). И сейчас не хочу. И никогда не буду. У нас есть в той семье младший сын Никита. У него есть мама и папа. И эти отношения навсегда. Хочу, чтобы Никита сохранил с ними замечательные отношения. Никогда не буду катализатором. Юра невероятно любит детей. Все, что нам позволяют делать, мы делаем сполна. Не хочу, чтобы Никита читал гадости про маму и папу. И если надо потерпеть, я буду терпеть. Очень люблю всех детей моего мужа»