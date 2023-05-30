Несмотря на поддержку стран Запада, Зеленский боится объявить контрнаступление. Фото: REUTERS

Валят штормовые ракеты и хаймарсы

Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении вывела из строя 55 националистов, два пикапа, гаубицу Д-20 и САУ «Гвоздика». Западная группировка войск на Купянском направлении уничтожила две украинские ДРГ, два взвода ВСУ, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Южная группировка войск на Донецком направлении нивелировала до 145 боевиков, две бронемашины, два пикапа, гаубицу Д-30, РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и два склада с боеприпасами 79-й украинской ДШБ. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила до 140 солдат ВСУ, 10 автомобилей, две гаубицы Д-30 и склад боеприпасов ВСУ в Отрадном. На Херсонском направлении отправлено во тьму до 20 «воинов света», три пикапа, гаубица Д-30, две САУ «Гвоздика» и ангар с вооружением и военной техникой 126-й бригады теробороны в Бериславе. Нашими ПВО перехвачены три ракеты Storm Shadow, 13 снарядов РСЗО HIMARS и 14 БПЛА. Кучно пошли.

Французские САУ не приспособлены для активных действий на Украине

Бывший офицер французских десантных войск Ксавье Моро считает, что французские САУ Caesar, переданные ВСУ, не годятся для реальных боев на Украине. Эти установки сделали весом всего примерно 17,5 тонны, у Caesar нет боевой брони, их применяли в Африке, где угроза контрбатарейной борьбы была мала. Да, при наличии хороших боеприпасов Caesar способен бить на расстояние до 40 километров. Но Украина не получала нормальных снарядов - они слишком дороги, и производятся не во Франции, а в ФРГ. В условиях Донбасса французские артустановки быстро выходят из строя и требуют ремонта, который на Украине совершить не могут. Несмотря на это, министр обороны Франции Себастьен Лекорню утверждает, что производство Caesar увеличится с четырех до восьми единиц в месяц — и они пойдут Киеву. Поклонники садомазохизма.

Киевлян не пустили в метро, когда прозвучала воздушная тревога

ТГ-канал «Военкоры русской весны» приводят видео-свидетельства того, что киевлян не пустили в метро во время воздушной тревоги, звучавшей в минувшие стуки несколько раз. Например, есть кадры со станции метро «Минская», где люди стучались в двери, но им никто не открыл. Ну а глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в ночь с 28 на 29 мая Киев подвергся самой массированной атаке дронами с начала боевых действий. И с начала мая это была 14-я атака на объекты в украинской столице. В общей сложности, воздушная тревога в Киеве длилась более пяти часов. Трагикомик в бункере отстреливался от леших и домовых.

Буданов грозит Москве карами небесными

Бесноватый Кирилл Буданов, который возглавляет Главное управления разведки Минобороны незалежной, после эффективного ракетного удара по объектам в Киеве, а также и в ряде областей Украины, пообещал, что в России скоро об этом горько пожалеют, и ответ могучей державы, вырывшей Черное море, «не заставит себя ждать». Все-таки сказываются контузии у молодого генерала, драпавшего после попытки теракта на границе с Крымом.

Диверсанты с начала СВО постоянно атакую Белгородскую область

Вячеслав Гладков, глава Белгородчины, сообщил, что не менее пяти диверсионно-разведывательных групп заходили в российский регион со сторон незалежной с начала СВО. В эфире Россия 24 Гладков заявил: «Мы живем в условиях фактически войны. У нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ». Среди диверсантов в последнем рейде, по данным губернатора, были поляки и американцы. Туда, откуда пришли, хорошо прилетело (нет, пока не в Польшу).

Украинскую теннисистку в Париже освистали за отказа от рукопожатия с белорусской коллегой

Парижские ценители спорта подвергли обструкции украинскую теннисистку Марту Костюк. Эта чересчур патриотичная спортсменка на матче «Ролан Гаррос» после матча отказалась пожать руку своей сопернице Арине Соболенко из Белоруссии. Костюк уступила Соболенко со счетом 3:6, 2:6 . Французская публика освистала украинку. Ранее Костюк отказалась пожать руку россиянке Варваре Грачевой. Которой проиграла в финальном матче турнира WTA в американском Остине. Может, Марте сменить ракетку на ракету? И полететь на восток, где таких патриоток ждут системы ПВО?

Почему Зеленский боится объявить контрнаступление

Asia Times сообщает, что, несмотря на поддержку стран Запада, Зеленский боится объявить контрнаступление. Причина проста — лидер Украины сомневается в победе Украины. Обозреватели издания констатируют: «Он колеблется, несмотря на оснащенность ВСУ американским и европейским вооружением, включая танки «Леопард», так как Украина не сможет вести битву в воздухе, а западное вооружение может плохо работать из-за сбоев в сигналах». Эксперты полагают, что у российских военных превосходство в ряде видов вооружений, а подготовка кадров в новых бригадах ВСУ оставляет желать лучшего. Ничего, вышиванками закидают.

«Байрактары» не помогли Киеву одолеть Москву

Business Insider сообщает, что в зоне украинского конфликта уничтожены практически все турецкие беспилотники Bayraktar TB2, предоставленные ВСУ. По данным аналитика Сэмюэля Бендетта, такие БПЛА как Bayraktar TB2 хорошо работают в условиях, когда у противника нет сложных систем ПВО и РЭБ. Бендетт пишет, что медленный и низколетящий дрон Bayraktar стал хорошей целью для российских систем ПВО. В итоге украинские войска лишились важного ударного средства. Остающиеся у ВСУ турецкие БПЛА задействуют для наблюдения , но не для боя. Киев с 2018-го получал Bayraktar ТB-2 производства частной компании «Baykar Makina». Получили - расписались.

Что страны Запада гарантируют Киеву, если тому станет худо

La Repubblica сообщает, что страны G7 тайно ведут работу над «гарантиями безопасности», которые предложат Киеву при урегулирования конфликта. «Семерка» поддерживает проведение саммита, посвященного урегулированию по предложенной украинским лидером Владимиром Зеленским «формуле мира», но США и ЕС оказывают давление на Зеленского, чтобы он смягчил текст формулировок, сделав его более «приемлемым для стран Глобального Юга». В частности, в качестве политической гарантии Киеву могут предоставить возможность начать переговоры о вступлении в ЕС. При том США хотят, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее - ведь он может стать помехой для Джо Байдена в новой президентской гонке. Рецепт прост — остановить эшелоны с оружием из Польши, и все закончится быстро.