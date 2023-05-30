Анекдоты: Он так неудачно обращался с ножом и вилкой, что уже два раза отсидел

- Сегодня в нашей студии невероятно интересный собеседник, глубочайший эксперт.

- Предупреждаю заранее: я не специалист в политике, экономике, финансах, истории, международном праве, вирусологии, военном деле.

- Тогда на какую тему можно вам задавать вопросы?

- На любую.

* * *

Поутру встречаются два друга.

- Сема, - говорит Яша, - сегодня у меня была ужасная ночь! Пpямо-таки кошмаp! Софи Лоpен, Клаудиа Шиффеp, Деми Муp, Памела Андеpсон и моя жена Роза боролись за то, шобы отдаться мне!

- И это ты называешь кошмаром?

- Да, потому что победила-таки моя Роза!

* * *

Если вам надоели часы с кукушкой, разверните их к стене, и у вас будут часы с дятлом.

* * *

Блондинка звонит в компьютерную службу:

- Добрый день, служба поддержки пользователей? У меня компьютер не включается. Я сняла крышку, там какие-то провода, микросхемы - все целое и засохший паук. Я не очень в этом понимаю... Надо купить нового паука?

* * *

Скоро начнут появляться новые красивые женские имена: Безгаза, Безбензина.

* * *

- Пойду с друзьями в бар.

- Тебе же врач пить запретил!

- Какой еще врач?

- Я!

- Дорогая, но ты ветеринар!

- Не гавкай, пес!

* * *

Колобок уговаривает:

- Не ешь меня, лиса! Меня по сусекам скребли, по амбарам мели - короче, пыль, грязь, окурки...

* * *

Летит самолет, и вдруг новый пилот истерично захохотал.

- Что случилось? - спрашивает стюардесса.

- Представляю панику в сумасшедшем доме, когда узнают, что я сбежал…

* * *

Маленькие хитрости.

Положив сахар в чай, не размешивайте его до тех пор, пока не дойдете до своего компьютера. Та лужа, которую вы сделаете по пути, будет нелипкая и несладкая, и вы сможете спокойно вытереть ее своим носком.

* * *

Просит Мойша у Бога денег, а он ему в ответ:

- Нельзя, у тебя на роду написано нищим быть всю жизнь.

- А ты таки дай, а я уже буду жить как нищий.

* * *

- Я что-то делаю не так?

- Что за глупости! Ты абсолютно все делаешь не так.

* * *

Макароны с котлетами - это просто другое агрегатное состояние пельменей.

* * *

Марьванна на уроке рисования:

- Машенька сегодня будет рисовать розу, Петенька - зайку, Оленька - киску, а Вовочка опять купола, кресты и шестерку бубей.

- Марьванна, а почему я всегда одно и то же рисую?

- Пойми, детка, тебе это в будущей жизни больше пригодится. Итак, дети, взяли кисточки, и ты, Вовочка, бери иголочку с чернилами, и рисуем.

* * *

Пациент у доктора-психиатра.

Доктор:

- Пациент, вас мучают эротические сны?

Пациент:

- А почему мучают?!