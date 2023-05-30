Анекдоты: Он так неудачно обращался с ножом и вилкой, что уже два раза отсидел

- Сегодня в нашей студии невероятно интересный собеседник, глубочайший эксперт.
- Предупреждаю заранее: я не специалист в политике, экономике, финансах, истории, международном праве, вирусологии, военном деле.
- Тогда на какую тему можно вам задавать вопросы?
- На любую.
* * *
Поутру встречаются два друга.
- Сема, - говорит Яша, - сегодня у меня была ужасная ночь! Пpямо-таки кошмаp! Софи Лоpен, Клаудиа Шиффеp, Деми Муp, Памела Андеpсон и моя жена Роза боролись за то, шобы отдаться мне!
- И это ты называешь кошмаром?
- Да, потому что победила-таки моя Роза!
* * *
Если вам надоели часы с кукушкой, разверните их к стене, и у вас будут часы с дятлом.
* * *
Блондинка звонит в компьютерную службу:
- Добрый день, служба поддержки пользователей? У меня компьютер не включается. Я сняла крышку, там какие-то провода, микросхемы - все целое и засохший паук. Я не очень в этом понимаю... Надо купить нового паука?
* * *
Скоро начнут появляться новые красивые женские имена: Безгаза, Безбензина.
* * *
- Пойду с друзьями в бар.
- Тебе же врач пить запретил!
- Какой еще врач?
- Я!
- Дорогая, но ты ветеринар!
- Не гавкай, пес!
* * *
Колобок уговаривает:
- Не ешь меня, лиса! Меня по сусекам скребли, по амбарам мели - короче, пыль, грязь, окурки...
* * *
Летит самолет, и вдруг новый пилот истерично захохотал.
- Что случилось? - спрашивает стюардесса.
- Представляю панику в сумасшедшем доме, когда узнают, что я сбежал…
* * *
Маленькие хитрости.
Положив сахар в чай, не размешивайте его до тех пор, пока не дойдете до своего компьютера. Та лужа, которую вы сделаете по пути, будет нелипкая и несладкая, и вы сможете спокойно вытереть ее своим носком.
* * *
Просит Мойша у Бога денег, а он ему в ответ:
- Нельзя, у тебя на роду написано нищим быть всю жизнь.
- А ты таки дай, а я уже буду жить как нищий.
* * *
- Я что-то делаю не так?
- Что за глупости! Ты абсолютно все делаешь не так.
* * *
Макароны с котлетами - это просто другое агрегатное состояние пельменей.
* * *
Марьванна на уроке рисования:
- Машенька сегодня будет рисовать розу, Петенька - зайку, Оленька - киску, а Вовочка опять купола, кресты и шестерку бубей.
- Марьванна, а почему я всегда одно и то же рисую?
- Пойми, детка, тебе это в будущей жизни больше пригодится. Итак, дети, взяли кисточки, и ты, Вовочка, бери иголочку с чернилами, и рисуем.
* * *
Пациент у доктора-психиатра.
Доктор:
- Пациент, вас мучают эротические сны?
Пациент:
- А почему мучают?!