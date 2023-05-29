Сергей Станкевич: Турция не присоединится к антироссийскому фронту

Политолог и историк Сергей Станкевич Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

…- Алло, Сергей Борисович! Где вы сейчас - географически - находитесь?

- Сначала был в Анкаре, теперь вот только что перелетел в Стамбул.

- Столь быстрое передвижение - в пределах Турции - наверняка позволяет вам глубже и чётче понять - в чем состоят главные итоги прошедших выборов?

- Прежде всего, в ходе минувших выборов Турция окончательно рассталась со своей европейской мечтой.

Кылычдароглу, ранее работавший на образ «турецкого Ганди», преобразился в ярого националиста, требующего «насильственно выдворить» из страны миллионы иммигрантов и беженцев.

В первую очередь - сирийцев. Видимо, ему уже не до европейской толерантности и просвещенного гуманизма. Дошло до ультиматума в адрес ЕС: или давайте новые миллиарды евро на перемещение и обустройство беженцев, либо Турция выйдет из соглашения 2016 года об их приеме у себя.

И, дескать, пусть от 4-х до 10 миллионов бездомных отправляются на все четыре стороны, включая Европу.

В ответ представители Евросоюза тут же заявили: зачем нам такая Турция? Все, закрываем тему сближения с нею.

- Роман закончен.

- Да.

Эрдоган же теперь получил возможность довести до системного результата свой авторский проект - превращение Турции в великую державу евразийского значения.

Но это - задача, поистине, титаническая. Хватило бы здоровья…

- В чем здесь основные сложности?

- Ведь нужно создать экономику, способную к устойчивому самостоятельному росту…

Без инфляционной лихорадки, без критических зависимостей от внешних сил в главном - в энергетике, продовольствии, ВПК и высоких технологиях.

Ну и, конечно, без риска великих политических потрясений, способных в любой момент опрокинуть результаты многолетних усилий.

- Последнее обстоятельство, наверное, особенно важно.

- Да… Не случайно Эрдоган, в последнем акте выборов, тоже сменил имидж.

Он выступает примирителем и объединителем для 85 миллионов турок, мудрым и великодушным отцом нации. Новым Ататюрком.

«Сегодня у нас только один победитель. Это - Турция!»

Так подвёл Эрдоган итог поистине исторической для страны избирательной кампании.

- А что от этой Победы получает Россия?

- Да, пожалуй, частично выигравшей может осторожно считать себя и Россия.

- Давайте перечислим основные плюсы…

ПЕРВОЕ

- Турция не присоединится к антироссийскому санкционному фронту, на что уже готова была подписаться оппозиция.

ВТОРОЕ

- Будут продолжены два ключевых совместных проекта: строительство АЭС "Аккую" (возможно и других), а также развитие газового хаба во Фракии, на границе с Грецией и Болгарией.

ТРЕТЬЕ

-.Турция останется, относительно, нейтральным посредником в поисках урегулирования для военного конфликта между Россией и Украиной.

ЧЕТВЁРТОЕ

- И, вполне вероятно, что Турция вместе с Россией доведет до финала урегулирование конфликта в Сирии.

Так что, не зря Москва вошла в первую пятёрку тех, кто поздравил Эрдогана с победой.

- По-моему, Путин все же поздравил Эрдогана с Победой первым… А вы были на площади перед резиденцией президента, когда он заявил о своей победе?

- Да.

- Какое это произвело на вас впечатление?

- Объявляя о своей победе с балкона президентской резиденции, Эрдоган к восторгу аудитории пробовал даже петь и читать стихи. Чувствуется, что он настроен мессиански и несколько романтически, готов работать на историю страны и на свою историческую роль.

- Спасибо вам, Сергей Борисович, за ваши репортажи из Турции.

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