Вопрос дня: Могут ли человейники решить квартирный вопрос в России? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Галина Хованская, депутат Госдумы:

- В краткосрочной перспективе могут. А дальше сложнее.

Евгения Юнисова, эксперт в области ЖКХ:

- Есть большие города, где людям нормально жить и выше 22-го этажа. А есть те, где не хотят жить выше 9-го. Например, в Омске. Я понимаю негативное отношение людей к человейникам в регионах с традиционно невысокой застройкой. При наличии земли надо опираться на традиции конкретной местности.

Дмитрий Наринский, эксперт Союза архитекторов России:

- Вопрос тут скорее именно квартирный, а не высотный. Не важно, где люди живут - в башне или в небольшом доме. Главное, чтобы было комфортно. Сейчас мы наблюдаем, что возвращается интерес к малоэтажному строительству.

Константин Апрелев, вице-президент Гильдии риэлторов России:

- Основная проблема башен такая: чем больше собственников, тем сложнее принимать общие решения на домовых собраниях. И обветшание домов-башен может происходить быстрее, чем в других домах. Уже сейчас в большинстве крупных жилых комплексов есть много непроданных площадей.

Андрей Туманов, глава «Садоводов России»:

- Мочь-то они могут, но людям все-таки приятнее жить не окно в окно на 20-м этаже, а, например, на даче, если там есть вода, свет и как бонус газ. Но мы еще не дошли до того, чтобы большинство населения жило в своих собственных домах. И малоэтажное строительство идет в основном только за чертой городов.

Андрей Бекетов, независимый эксперт рынка недвижимости:

- Меньше затрат на площадь - выгоднее строительство. Но проблемы все равно возникнут. Маловероятно, что управляющая компания позволила бы ей разрушаться. Когда зашел вопрос о том, чтобы кардинально поменять тип жилья, встал вопрос о том, что многоэтажки технологически тесны. И что в лифтах сквозная вентиляция.

Сергей, читатель сайта KP.RU:

- Важно, чтобы все блага цивилизации были в шаговой доступности. Хорошо, что сейчас при крупных жилкомплексах стали строить детсады, школы, поликлиники, спортплощадки. Это поднимает уровень жизни.

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