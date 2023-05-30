Военная спецоперация на Украине 30 мая 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

29 мая 2023 года российские войска нанесли мощные ракетные удары по аэродромам и другим военным объектам ВСУ. Минобороны России сообщило об уничтожении командных пунктов, радиолокационных постов, складов с оружием и боеприпасами, авиатехники и так далее.

В то же время генерал ВСУ Сергей Кривонос, беседуя с журналистами, заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский совершает слишком критичные ошибки, из-за которых украинская армия вскоре потеряет Краматорск и Славянск.

Страны G7, которые громко заявляют о невозможности мирного решения украинского конфликта, тайно готовят план, согласно которому Украина получит разного рода гарантии и бенефиты, если пойдёт на мирные переговоры с Россией. Причиной этого стали политические риски для лидеров США, Италии, Германии и Франции.

Тем временем президент России Владимир Путин подписал соглашение с Киргизией, сроком на пять лет, согласно которому РФ получает в пользование киргизскую землю для размещения на ней средств противовоздушной обороны.

За 29 мая 2023 года российские силы ПВО успешно перехватили три британские ракеты Storm Shadow, а также 13 реактивных снарядов РСЗО HIMARS.