В соцсетях – помолодевшая красотка, в жизни – опухшая от пластики: Галкин* боится показывать реальное лицо Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Максим Галкин после отъезда из Москвы активно колесит с гастролями по миру, пытаясь заработать на жизнь. Покинувший Россию комик теперь должен давать в два раза больше концертов, чтобы хоть как-то приблизиться к доходам, которые у него были на родине. Поэтому живущие в Израиле домочадцы - Алла Пугачева и 9-летние двойняшки Гарри и Лиза – видят его дома нечасто. Вернувшись из очередной поездки, Галкин 29 мая опубликовал на своей странице в соцсетях фото с Пугачевой и признался жене в любви.

Галкин показал похорошевшую и помолодевшую жену. Фото: соцсети.

Своим постом Максим оказал супруге медвежью услугу. На фото шоумена 74-летняя Алла кажется нереальной красоткой – помолодевшая, стройная, с четким овалом лица и без единой морщинки. Возможно, подписчики комика и поверили бы в то, что Пугачева действительно так выглядит, если б накануне по Сети не разлетелись ее честные фото, сделанные во время концерта группы «Машина времени». Певица вышла на сцену, чтобы поздравить коллег, и камеры зрителей запечатлели ее без прикрас.

В жизни Алла Борисовна выглядит совсем не так. Фото: соцсети.

Пользователи Интернета поразились опухшему виду звезды. В реальной жизни Алла выглядит одутловато и нездорово, как будто ее кожу слишком перетянули из-за чрезмерной пластики. Хотя артистка и уверяет, что не делала пластических операций, совершенно очевидно, что она лукавит. Примерно так же выглядит американская поп-звезда Мадонна, которую в последнее время называют жертвой пластических хирургов. По словам экспертов, заокеанская звезда вколола себе в лицо слишком много филлеров, чтобы разгладить морщины. Видимо, у Аллы Борисовны похожая история – чрезмерное увлечение косметическими процедурами.

Подписчики считают, что Галкин боится показывать реальные фото Пугачевой после пластики, поэтому использует фильтры, преображающие ее до неузнаваемости.

Пользователи Интернета поразились опухшему виду звезды. Фото: соцсети.

Отъезд Пугачевой за границу наделал много шума: поклонники певицы не могут понять, зачем ей понадобилось покидать страну. Одни считают, что певица просто поддержала мужа, потому и последовала за ним в эмиграцию. Другие уверены, что Алла Борисовна негативно настроена по отношению к России и разделает гражданскую позицию супруга-иноагента. Актриса Татьяна Васильева в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» высказалась об отъезде Пугачевой и Галкина. Бегство певицы из страны она считает глупостью. По мнению Васильевой, Пугачева – не слишком умная женщина, и ее поступок в очередной раз это доказал.

«Она очень глупый человек. Я никогда не думала что она умная, но она безумно талантливая. Второй такой нет, и не будет. Она великая. Но она глупая, к сожалению. Чего она туда попёрлась?» - поделилась Васильева своим мнением в студии ведущего шоу Вячеслава Манучарова.

Актриса уверена, что Пугачева похоронила в Израиле и себя, и свой талант.

«Мне ее жаль. Она похоронила талант. Ей дано было такое Богом. Все, похоронила себя. А ведь могла бы еще петь», - считает Васильева.

*Признан в России иноагентом.