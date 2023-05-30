ФБР раскрыло данные о покушении на Елизавету II в США

Елизавета II во время визита в Калифорнию. 1983 год Фото: EAST NEWS

Спустя 40 лет ФБР стряхнуло пыль с архивов и рассекретило доклад о готовившемся покушении на королеву Великобритании Елизавету II во время ее визита в Калифорнию. Как следует из документов, опубликованных спецслужбой, в 1983 году некий ирландец собирался убить монарха и ее мужа принца Филиппа в отместку за свою дочь, погибшую от британской пули в Северной Ирландии. Данные, которые почти полвека были строго засекречены, решили придать гласности только после смерти Елизаветы II.

Несмотря на то, что опубликованный доклад, посвященный визитам королевы в США, занимает 102 страницы, практически никаких деталей документ не раскрывает. ФБР узнало о готовившемся покушении от полицейского, который часто посещал ирландский паб в Сан-Франциско, где собирались сторонники Ирландской республиканской армии (ИРА). Там он познакомился с мужчиной, который признался, что хочет поквитаться за свою дочь, убитую во время затяжного вооруженного конфликта между Великобританией и борцами за независимость Северной Ирландии. Он собирался сбросить какой-нибудь предмет со знаменитого моста Золотые Ворота на королевскую яхту, когда чета монархов будет проплывать мимо, либо напасть на королеву в Йосемитском национальном парке.

Несмотря на явно слабую подготовку террориста-одиночки, ФБР отнеслось к потенциальной угрозе всерьез: мост планировалось перекрыть, меры предосторожности повысили, но ни об арестах, ни о других последствиях ничего неизвестно. Визит королевы прошел без происшествий, разве что часть программы была отменена из-за дождя.

Из документа также следует, что на протяжении всех 80-х годов ФБР опасалось атак сторонников ИРА и тщательно готовилось к каждому приезду королевской семьи. И опасения Бюро были не беспочвенны. В 1979 году члены ИРА убили двоюродного брата королевы и дядю принца Филиппа, лорда Луи Маунтбэттена, заложив бомбу в его рыбацкую лодку в Ирландии. С лордом погибли и несколько членов его семьи.

Известно и о некоторых других покушениях на саму королеву. В 1970 году во время визита Елизаветы II в Австралию, неизвестные подложили бревно на пути ее поезда, пытаясь спровоцировать сход состава с рельсов. Однако из-за низкой скорости поезда трагедия миновала. В 1981 году в королеву стреляли в Новой Зеландии. Нападавший, 17-летний подросток, промахнулся и был задержан полицией. Звуки выстрела тогда объяснили падением вывески неподалеку, а о покушении стало широко известно только в 2018 году.

Всего спустя пару месяцев похожее нападение случилось во время национального праздника в Лондоне. Елизавета II верхом руководила парадом, когда 17-летний британец несколько раз выстрелил в нее, но смог разве что напугать скакуна, вставшего на дыбы. Королева удержалась в седле и продолжила церемонию, как ни в чем не бывало. Как выяснилось, юноша искал славы, вдохновившись убийством Джона Леннона, но смерти монарха он не хотел - выстрелы были холостыми.

Еще один случай тоже вряд ли тянет на покушение, но стал звонким щелчком по носу охране Букингемского дворца. В 1982 году безработный мужчина, Майкл Фаган, смог пробраться в спальню королевы, чтобы поговорить. Спустя десять минут, он настолько расслабился, что попросил закурить, и был задержан подоспевшими гвардейцами.